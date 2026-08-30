فستان أنيق.. درة تبهر متابعيها من أحدث جلسة تصوير

نشرت الفنانة درة، صور جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة لافته.

إطلالة درة

وأطلت درة، مرتديه فستان طويل وأنيق باللون الاسود، وجاء الفستان بتصميم غير تقليدي ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت درة، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة مع رفع خصلات بسيطة لتكشف عن جمالها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد درة، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون الوردي الناعم ليبرز جمال أنوثتها.

ونعرض لكم صور الفنانة درة