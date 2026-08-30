مواعيد مباريات اليوم الأحد 30-8-2026 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأحد 30 أغسطس 2026، مجموعة من المباريات القوية والمهمة في مختلف البطولات والمسابقات حول العالم، وسط منافسة قوية بين الأندية من أجل تحقيق الانتصارات وحصد النقاط.

وتتجه أنظار جماهير كرة القدم إلى عدد من المواجهات البارزة، في مقدمتها مباراة ريال مدريد أمام مالاجا ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني، إلى جانب مواجهة تشيلسي وبرايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

تشيلسي ضد برايتون، في تمام الساعة الرابعة مساءً، عبر قناة بي إن سبورت إتش دي 1.

ليدز يونايتد ضد برينتفورد، في الرابعة مساءً، عبر قناة بي إن سبورت إتش دي 4.

سندرلاند ضد فولهام، في الرابعة مساءً، عبر قناة بي إن سبورت إتش دي 3.

مانشستر يونايتد ضد إبسويتش تاون، في السادسة والنصف مساءً، عبر قناة بي إن سبورت إتش دي 1.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ريال مدريد ضد مالاجا، في السادسة مساءً، عبر قناة بي إن سبورت إتش دي 2.

ديبورتيفو لاكورونيا ضد فالنسيا، في الثامنة والنصف مساءً، عبر قناة بي إن سبورت إتش دي 4.

سيلتا فيجو ضد أتلتيك بيلباو، في العاشرة والنصف مساءً، عبر قناة بي إن سبورت إتش دي 3.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

نابولي ضد كومو، في السابعة والنصف مساءً.

كالياري ضد إنتر، في التاسعة إلا ربع مساءً.

لاتسيو ضد جنوى، في التاسعة إلا ربع مساءً.

مواعيد مباريات الدوري الألماني

فرايبورج ضد فيردر بريمن، في الرابعة والنصف مساءً.

أجسبورج ضد شالكه، في السادسة والنصف مساءً.

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

باريس ضد نيس، في الرابعة مساءً، عبر قناة بي إن سبورت إتش دي 5.

رين ضد لو مان، في السادسة والربع مساءً، عبر قناة بي إن سبورت إتش دي 5.

موناكو ضد مارسيليا، في التاسعة إلا ربع مساءً، عبر قناة بي إن سبورت إتش دي 1.

مواعيد مباريات الدوري السعودي

الحزم ضد الشباب، في السابعة وخمس دقائق مساءً.

القادسية ضد الفيصلي، في التاسعة مساءً.



