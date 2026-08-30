ننشر أماكن أداء اختبارات القدرات لطلاب الشهادات الفنية الصناعية بجميع المحافظات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن مكتب التنسيق الإلكتروني بدأ أمس السبت الموافق 29 أغسطس 2026، تسجيل رغبات طلاب الشهادات الفنية الصناعية لأداء اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق ببعض الكليات، وذلك وفقًا لقواعد القبول الصادرة عن المجلس الأعلى للجامعات.

ويستمر تسجيل رغبات الطلاب حتى يوم الأربعاء الموافق 2 سبتمبر 2026، على أن تُعقد اختبارات القدرات بالكليات المعنية خلال الفترة من الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر 2026 وحتى السبت الموافق 5 سبتمبر 2026.

وتشمل اختبارات القدرات كليات الفنون الجميلة (عمارة – فنون) بجامعات (العاصمة، الإسكندرية، المنيا)، وكلية الفنون الجميلة (فنون) بجامعة الأقصر، وكليات الفنون التطبيقية بجامعات (العاصمة، بنها، بني سويف، دمياط، طنطا، دمنهور).

وتوضح الوزارة أن التسجيل يتم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني: www.tansik.digital.gov.eg، حيث يدخل طلاب المدارس الفنية الصناعية المتقدمة باستخدام رقم الجلوس والرقم السري، بينما يدخل طلاب دبلوم المعاهد الفنية الصناعية باستخدام كود التنسيق والرقم السري.

وتشمل خطوات التسجيل التأكد من صحة البيانات المعروضة، والاطلاع على اختبارات القدرات والكليات وأماكن ومواعيد أداء الاختبارات، واختيار نوع الاختبار، ثم سداد قيمة الاختبار إلكترونيًا فقط من خلال بطاقات الدفع المسبق أو بطاقات الائتمان أو منافذ تحصيل شركات السداد الإلكتروني، ولن يحصل الطالب على موعد الاختبار إلا بعد إتمام عملية السداد، ثم طباعة إيصال التسجيل المتضمن أنواع الاختبارات ومواعيد وأماكن أدائها.

وتؤكد الوزارة ضرورة التزام الطالب بأداء الاختبار في الكلية الواقعة ضمن نطاق التوزيع الجغرافي (أ)، وعدم أداء أي اختبارات خارج هذا النطاق.

وتتولى الكليات عقد اختبارات القدرات وإدخال نتائج الطلاب الذين اجتازوا الاختبارات مباشرة على موقع التنسيق الإلكتروني، بعد التحقق من بياناتهم، للاعتماد عليها في عملية توزيع الطلاب، ولن يُعتد بأي نتائج أخرى بعد إغلاق موقع التسجيل.

كما تُجرى الاختبارات مرة واحدة لكل نوع من أنواع القدرات، ولا يُسمح بإعادة الاختبار للطلاب الراسبين، سواء في الكلية نفسها أو كلية أخرى، ولن يُعتد بأي إفادة ورقية تمنحها الكليات في هذا الشأن.

تنويه هام:

لا يُعد اجتياز الطالب لاختبارات القدرات قبولًا نهائيًا بالكلية، وإنما يتم الترشيح وفقًا لأسبقية المجموع الكلي والأعداد المقررة من المجلس الأعلى للجامعات، مع الالتزام بباقي شروط وقواعد القبول.

شروط التقدم لأداء اختبارات القدرات:

1. السماح لجميع طلاب المدارس الفنية المتقدمة الصناعية والمعاهد الفنية الصناعية بالتقدم لاختبارات القدرات للقبول بالكليات، وفق التخصصات المطلوبة، بشرط حصول الطالب على نسبة 75% على الأقل من المجموع الكلي.

2. يتم الترشيح من بين الطلاب اللائقين في اختبارات القدرات، وفقًا لأسبقية المجموع الكلي والأعداد المقررة من المجلس الأعلى للجامعات، مع الالتزام بباقي شروط وقواعد القبول.

3. يشترط أن يكون الطالب مصري الجنسية، وحاصلًا على المؤهل عام 2026.