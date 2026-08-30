جوجل تعزز خصوصية Android 17 بتقنية ECH لحجب نشاط التصفح عن مزودي الإنترنت

أعلنت شركة "جوجل" (Google) الأمريكية عن دمج حزمة ترقيات أمنية جديدة في نظام التشغيل "أندرويد 17" (Android 17) لحماية خصوصية الاتصال وسد الثغرات الخلوية، تصدرها دعم تقنية التشفير الشامل "Encrypted Client Hello" (ECH) على مستوى النظام بالكامل لمنع شبكات الاتصال ومزودي خدمة الإنترنت من التجسس على المواقع والتطبيقات التي يزورها المستخدم، وفقاً لما أورده تقرير نشره موقع The Hacker News المتخصص في الأمن السيبراني.

آلية عمل تقنية ECH والتكامل مع نظام DNS الخاص

أوضح التقرير، الذي أعده الكاتب رافي لاكشمانان، أن معيار الأمان ECH يعمل بالتكامل مع ميزة "نظام DNS الخاص" (Private DNS) لحجب أسماء النطاقات وعناوين المواقع التي يدخلها المستخدم، وإخفاء البيانات الوصفية (Metadata) التي تستغلها الشركات الإعلانية في بناء ملفات التتبع السلوكي.

وقال مسؤولو جوجل برام بوني وشوايبو هوانغ في بيان رسمي: "يعمل هذا المعيار الأمني الجديد بالتعاون مع نظام DNS الخاص لإخفاء أسماء النطاقات، ومن خلال تشفير اسم الموقع الوجهة منذ اللحظة الأولى للاتصال، تضمن تقنية ECH عدم قدرة مزودي الشبكات والمتنصتين على رؤية المواقع أو التطبيقات التي تفتحها بسهولة".

تفعيل بروتوكول ECH GREASE ودعم مكتبة OkHttp للمطورين

أشار المصدر إلى أن قسم "Jigsaw" التابع لجوجل أكد أن تقنية ECH تشفر اسم الموقع بمفتاح سري لا يستطيع فكه سوى خادم الموقع الوجهة نفسه.

ولتفادي تمييز الاتصالات المشفرة عن غيرها في المواقع التي لا تدعم التقنية بعد، فعّلت جوجل معيار "ECH GREASE" افتراضياً في نظام أندرويد 17، والذي يقوم بإرسال ملحقات تشفير عشوائية وهمية للخوادم غير الداعمة لتبدو جميع طلبات الاتصال متطابقة تماماً أمام المتنصتين. كما قامت مكتبة الاتصال البرمجية مفتوحة المصدر "OkHttp" بدمج دعم ECH في نواتها، مما يتيح لمطوري تطبيقات أندرويد الخارجية الاستفادة من هذه الحماية مباشرة داخل تطبيقاتهم.

فرض إذن حماية الشبكة المحلية وتوثيق شهادات الأمان

واوضح تقرير موقع The Hacker News أن جوجل فرضت ميزة "حماية الشبكة المحلية" (Local Network Protection) في أندرويد 17، والتي تلزم التطبيقات بطلب إذن صريح من المستخدم قبل مسح أو الاتصال بأي أجهزة أخرى على شبكة الواي فاي المنزلية، إلى جانب تفعيل معيار "شفافية الشهادات" (Certificate Transparency) افتراضياً لإلزام كافة المواقع الإلكترونية بتسجيل شهادات الأمان الرقمية "SSL/TLS" في سجلات عامة معتمدة لمنع الشهادات المزورة.

حظر شبكات الجيل الثاني 2G لمكافحة أجهزة الرسائل الاحتيالية

ذكرت المصادر التقنية أن التحديث يمنح شركات الاتصالات ومشغلي شبكات المحمول صلاحية تعطيل شبكات الجيل الثاني "2G" تلقائياً وبشكل افتراضي للمشتركين (Zero-click solution) لمنع هجمات التراجع الخلوي، وحماية الهواتف من التعرض لمحطات البث الخلوي المزيفة (Rogue base stations) وأجهزة "SMS blasters" غير المشروعة التي تنتحل أبراج الاتصال لإرسال رسائل نصية احتيالية خبيثة وسرقة بيانات الأجهزة القريبة دون علم أصحابها.