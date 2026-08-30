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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصطفى محمد يقترب من حسم وجهته الجديدة بعد اتفاقه مع كونيا سبور

مصطفي محمد
مصطفي محمد
رباب الهواري

يستعد المهاجم المصري مصطفى محمد لحسم مستقبله خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل اقترابه من مغادرة صفوف نانت الفرنسي بعد التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن رحيله عن الفريق.

وشهدت الساعات الماضية تطورات جديدة بشأن مستقبل مصطفى محمد، بعدما توصل نادي كونيا سبور التركي إلى اتفاق مبدئي من أجل التعاقد مع المهاجم المصري، ليعود بذلك إلى أجواء الدوري التركي الذي سبق له خوض تجربة ناجحة فيه.

ومن المنتظر أن يتم استكمال الإجراءات الخاصة بانتقال اللاعب خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن الصفقة، في ظل رغبة النادي التركي في تدعيم خط هجومه قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

وبحسب ما ذكرته صحيفة «YeniHaber» التركية، فمن المتوقع أن يصل مصطفى محمد إلى تركيا صباحًا، استعدادًا للانضمام إلى كونيا سبور، وذلك في إطار خطة النادي لتعويض رحيل مهاجمه بلاز كرامر.

وكان كرامر قد اقترب من مغادرة صفوف الفريق التركي للانتقال إلى نادي تسلي السلوفيني، وهو ما دفع إدارة كونيا سبور للتحرك من أجل إيجاد بديل مناسب في الخط الأمامي، ليأتي مصطفى محمد على رأس الخيارات.

وبدأ مصطفى محمد مسيرته الكروية مع قطاع الناشئين بنادي الزمالك، قبل أن يخوض عدة تجارب على سبيل الإعارة في الدوري المصري، أبرزها مع طنطا وطلائع الجيش، حيث حصل على فرصة أكبر للمشاركة وإثبات قدراته التهديفية.

ومع تألقه، انتقل المهاجم المصري إلى الاحتراف الأوروبي، وكانت بدايته من بوابة الدوري التركي، عندما ارتدى قميص جالطة سراي، قبل أن ينتقل بعد ذلك إلى نانت الفرنسي.

وخلال تجربته السابقة في الدوري التركي، خاض مصطفى محمد 58 مباراة، تمكن خلالها من تسجيل 17 هدفًا، إلى جانب صناعة 5 أهداف أخرى، ليترك بصمة واضحة خلال فترة وجوده هناك.

وفي حال إتمام انتقاله إلى كونيا سبور رسميًا، سيعود مصطفى محمد إلى الدوري التركي من جديد، بحثًا عن استعادة مستواه التهديفي وتعزيز حضوره مع فريقه الجديد خلال الموسم المقبل


 

مصطفي محمد كونيا سبور اخبار الرياضة

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