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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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فخ الرطوبة العالية.. تحذيرات رسمية بضرورة اتخاذ تدابير احتياطية في الأجواء الحارّة

حالة الطقس
حالة الطقس
خالد يوسف

أطلقت هيئة الأرصاد الجوية، تحذيرات شديدة للمواطنين بشأن حالة الطقس اليوم السبت 29 أغسطس 2026، حيث تشهد البلاد انخفاضاً تدريجياً في درجات الحرارة، إلا أن الأجواء تظل مائلة للحرارة ورطبة في الصباح الباكر، وشديدة الحرارة والرطوبة نهاراً على أغلب الأنحاء، وحارة رطبة على السواحل الشمالية، ومائلة للحرارة رطبة ليلًا، مما يتطلب أقصى درجات الحيطة والحذر لمواجهة هذه الموجة اللافحة.


حالة الطقس اليوم

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد، أن حالة الطقس اليوم، ستشهد شبورة مائية من الساعة الرابعة وحتى الثامنة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأشارت إلى وجود فرص ضعيفة لأمطار خفيفة بنسبة محدودة تصل الى 20% على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، قد تمتد بفرصة ضعيفة جدا 10% تقريبا إلى مناطق من جنوب الوجه البحري على فترات متقطعة.


اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق

وأكدت الارصاد الجوية، أن هناك فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

ولفتت إلى اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل «مطروح - العلمين - الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية - دمياط - بورسعيد - شمال سيناء» وسرعة الرياح من 50 الى 70 كم/س وارتفاع الأمواج من 2.5 الى 4.5 متر.

كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء تتراوح سرعتها من 30 الى 50 كم/س قد تكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق، وقد يصاحبها هبات للرياح تتراوح سرعتها من 55 الى 60 كم / س على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والصحراء الغربية، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة اليوم

- القاهرة الكبرى: العظمى 36 - المحسوسة 38.

- الوجه البحري: العظمى 35 - المحسوسة 37.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 30 - المحسوسة 33.

- السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 35 - المحسوسة 38.

- شمال الصعيد: العظمى 37 - المحسوسة 39.

- جنوب الصعيد: العظمى 42 - المحسوسة 43.

درجات الحرارة المتوقعة حتى الخميس

تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري يوم الأحد 30 أغسطس درجة حرارة عظمى 35 درجة، بينما تصل الحرارة المحسوسة إلى 37 درجة. وتنخفض العظمى يوم الاثنين إلى 34 درجة والمحسوسة إلى 36 درجة، قبل أن تستقر العظمى عند 35 درجة والمحسوسة عند 37 درجة من الثلاثاء وحتى الخميس.

وعلى السواحل الشمالية، تبلغ الحرارة العظمى 30 درجة والمحسوسة 34 درجة يومي الأحد والاثنين، ثم ترتفع العظمى إلى 31 درجة والمحسوسة إلى 35 درجة بداية من الثلاثاء وتستمر حتى الخميس.

أما شمال الصعيد، فتصل درجات الحرارة يوم الأحد إلى 35 درجة للعظمى و37 للمحسوسة، وتستقر القيم نفسها يوم الاثنين، قبل أن ترتفع تدريجيًا إلى 36 و38 درجة الثلاثاء، ثم 37 و39 درجة الأربعاء والخميس.

وتشهد جنوب الصعيد أجواء شديدة الحرارة، حيث تسجل الحرارة 39 درجة للعظمى و40 للمحسوسة من الأحد وحتى الثلاثاء، ثم ترتفع الأربعاء والخميس لتصل إلى 41 درجة للعظمى و42 درجة للمحسوسة.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أهمية متابعة النشرات الرسمية للتعرف على أي تغيرات جديدة بشأن حالة الطقس سواء في درجات الحرارة أو الظواهر الجوية.

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