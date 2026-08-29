إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارة ملاكي بجرار زراعي بجمصة

أصيب 6 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي بجرار زراعي على الطريق الجديد بمدينة جمصة، بمحافظة الدقهلية.



وتلقت مديرية أمن الدقهلية بلاغًا بوقوع حادث تصادم جرار وملاكى على طريق جمصة.

انتقل ضباط المباحث وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ، ونقل المصابين لمستشفى جمصه لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.



وأسفر الحادث عن إصابة كل من: محمد علي ندا، 55 عامًا، بجرح قطعي بالجبهة والرأس وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وحنان عبد الرؤوف حسن غارة، 44 عامًا، بكدمات وسحجات متفرقة، وآدم خالد عبد الغني سعد، 14 عامًا، بسحجات وكدمات متفرقة.



كما أصيب محمد خالد عبد الغني سعد، 11 عامًا، باشتباه نزيف بالمخ، وخالد عبد الغني سعد عبد الرحمن، 51 عامًا، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وجنا خالد عبد الغني سعد، 19 عامًا، بكدمات بالشفاه السفلية وجرح سطحي بالذقن.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.