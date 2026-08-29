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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لحماية الثروة الحيوانية.. انطلاق حملة التحصين البيطري اليوم في جميع المحافظات

تحصين الماشية
تحصين الماشية
شيماء مجدي

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، انطلاق فعاليات الحملة القومية الثانية لتحصين الماشية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع لعام 2026، اعتبارًا من اليوم السبت الموافق 29 أغسطس، بجميع محافظات الجمهورية، من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية، في إطار جهود الدولة لحماية الثروة الحيوانية والوقاية من الأمراض الوبائية.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة تكثيف أعمال التحصين الوقائي، ورفع درجة الاستعداد بكافة مديريات الطب البيطري، لضمان الوصول إلى أكبر عدد من رؤوس الماشية، وتحقيق المستهدف من الحملة.

وقال الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الحملة سيتم تنفيذها من خلال فرق بيطرية مدربة ومنتشرة بكافة القرى والمراكز، كما وجه المركزية للطب الوقائي لتوفير كافة اللقاحات البيطرية اللازمة بجميع مديريات الطب البيطري، و مستلزمات التحصين لتنفيذ الحملة وايضا متابعتها مركزيا للتأكد من سير الحملة علي اكمل وجه مع التأكيد على الالتزام بأعلى معايير الجودة خلال أعمال التحصين.

وأوضح رئيس الهيئة أن الحملة تستهدف تحصين جميع رؤوس الماشية من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز، مشيرًا إلى أنه تم إعداد خطة عمل متكاملة لتنفيذ أعمال التحصين ، إلى جانب تنفيذ التسجيل والترقيم و حملات توعية وإرشاد بيطري للمربين، لشرح أهمية التحصين ودوره في الوقاية من الأمراض الوبائية وتقليل الخسائر الاقتصادية.

وأضاف الأقنص أن الحملة تتضمن أيضًا المرور على أسواق الماشية وأماكن التجمعات الحيوانية، لتنفيذ أعمال التطهير والتقصي الوبائي، والتأكد من الحالة الصحية للحيوانات، فضلًا عن تقديم الدعم الفني من خلال فرق الكاهو (فرق التوعية المجتمعية ) والتي ستكون مصاحبه لفرق التحصين لتلقي أي بلاغات من المواطنين للرصد المبكر لاي حالة مرضية.

وناشدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية جميع المربين بضرورة التعاون مع لجان التحصين، والإسراع بتحصين ماشيتهم، للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة الإنتاجية، مؤكدة استمرار تقديم خدماتها البيطرية على مدار الساعة، وإمكانية التواصل عبر الخط الساخن 19561 لتلقي الشكاوى والاستفسارات وطلبات التحصين.

الزراعة تحصين الماشية الحمى القلاعية الوادي المتصدع التحصين

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