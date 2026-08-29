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أخبار السيارات| أسعار 5 عربيات هاتشباك منها كهربائية وبنزين ..لينكولن تقدم كورسير 2027 بهذا السعر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| أسعار 5 عربيات هاتشباك منها كهربائية وبنزين ..لينكولن تقدم كورسير 2027 بهذا السعر

أخبار السيارات
أخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع “صدى البلد”، أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.


بتصميم بيك أب.. ماذا تقدم شيفروليه سيلفرادو EV وكم سعرها؟
تقدم شيفروليه سيلفرادو EV في السوق العالمي بأسعار تبدأ من 55.395 دولار، وصولًا إلى 72.595 دولار، وتنتمي هذه السيارة إلى فئة البيك أب كبيرة الحجم، مع قدرات العمل بالطاقة الكهربائية، إلى جانب العديد من التجهيزات.

مواصفات نيسان باثفايندر 2026.. الأحدث من العائلية اليابانية | صور
تواصل علامة نيسان اليابانية حضورها في قطاع السيارات من خلال طرح باثفايندر 2026 عالميًا، في أحدث ظهور لهذه السيارة العائلية التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV.

5 سيارات هاتشباك منها كهربائية وبنزين.. اعرف الأسعار
يضم السوق المصري عدد من الطرازات المتنوعة، والتي تختلف بحسب التجهيزات الفنية، بالإضافة إلى التجهيزات التقنية منها الدفع الكهربائية أو البنزين التقليدية، إلى جانب تنوع التصميمات ومنها فئة الهاتشباك الشهيرة.

طرح أول إصدار من رام 1500 رومبل B SRT في مزاد.. تفاصيل
تواصل رام 1500 رومبل B SRT حضورها عالميًا، ولكن بشكل مختلف، بعد أن كشفت رام عن طرحها في احدى المزادات الخيرية بمدينة لاس فيجاس مع بداية شهر سبتمبر القادم.

لينكولن تكشف الستار عن كورسير 2027 الجديدة.. وهذا سعرها
تواصل لينكولن الأمريكية تعزيز تواجدها في سوق السيارات، بعدما كشفت عالميًا عن كورسير موديل 2027، التي تحصل على حزمة جديدة من التحديثات ضمن تصميم رياضي ينتمي إلى عائلة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV.

تانك 700 موديل 2027.. المواصفات الكاملة وسعرها في السعودية| صور
تنتمي تانك 700 إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، وتنطلق في السوق السعودي بمجموعة من التجهيزات التي تشمل وسائل الأمان وعناصر الرفاهية وأنظمة التحكم، إلى جانب تصميم رياضي من فئة الـ SUV.

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