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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

5 سيارات هاتشباك منها كهربائية وبنزين.. اعرف الأسعار

سيارات هاتشباك
سيارات هاتشباك
صبري طلبه

يضم السوق المصري عدد من الطرازات المتنوعة، والتي تختلف بحسب التجهيزات الفنية، بالإضافة إلى التجهيزات التقنية منها الدفع الكهربائية أو البنزين التقليدية، إلى جانب تنوع التصميمات ومنها فئة الهاتشباك الشهيرة.

ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق 5 سيارات سيارات هاتشباك منها كهربائية وبنزين.

بي واي دي دولفن

بي واي دي دولفن

تعتمد بي واي دي دولفن على محرك كهربائي يستطيع أن ينتج قوة قدرها 74 حصانًا، و135 نيوتن متر من عزم الدوران، ومدى يبلغ 300 كيلومترًا، إلى جانب سرعة قصوى تصل إلى 130 كيلومتر في الساعة، وتقدم السيارة بسعر 949,900 جنيه.

سوزوكي التو

سوزوكي التو

تأتي السيارة سوزوكي ألتو بمحرك 1000 سي سي، قادر على انتاج 66 حصانًا، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 89 نيوتن متر، وناقل سرعات يدوي مانيوال، وبتقنية الدفع الأمامي للعجلات، ويبلغ سعر السيارة نحو 535 ألف جنيه.

بي ام دبليو 118

بي ام دبليو 118

زودت بي ام دبليو 118 بمحرك تيربو سعة 1500 سي سي 3 سلندر، يستطيع أن ينتج 156 حصانًا، و230 نيوتن متر من عزم الدوران، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات، وناقل سرعات أوتوماتيك، ويبلغ سعر السيارة 2,550,000 جنيه.

 اوبل كورسا

 اوبل كورسا

تستمد اوبل كورسا قوتها من محرك 1200 سي سي تيربو، يضخ قوة قدرها 130 حصانًا، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي وتقنية الدفع الأمامي للعجلات، بينما يصل عزم الدوران إلى 230 نيوتن متر، وتقدم السيارة بسعر 1,250,000 جنيه.

إم جي 4

إم جي 4

دعمت إم جي 4 بمحرك كهربائي بقوة 168 إلى جانب فئة أخرى بمحرك قوته 200 حصان، وعزم دوران 250 نيوتن متر، مع تقنيات الجر الأمامي للعجلات، وتبدأ أسعار السيارة من 1,200,000 إلى 1,400,000 جنيه.

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