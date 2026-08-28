حزب الغد: الزيارة المرتقبة للرئيس الصيني محطة تاريخية فارقة ومحورية في مسار العلاقات

أكد المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، أن الزيارة المرتقبة للرئيس الصيني شي جين بينج إلى مصر تمثل محطة تاريخية فارقة ومحورية في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، لافتاً إلى أنها تعكس مدى عمق ومتانة الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع القاهرة بنهجها السياسي والاقتصادي الحديث مع العاصمة بكين.

زيارة الرئيس الصيني لمصر

وأوضح رئيس حزب الغد أن القيادة السياسية نجحت على مدار السنوات الماضية في بناء جسور قوية من التعاون الثنائي المستدام مع الصين، مما فتح آفاقاً واسعة أمام القطاعات التنموية والصناعية المختلفة لتحقيق طفرة نوعية تخدم المصالح المشتركة للجانبين وتدعم الاستقرار الإقليمي والدولي.

وأشار المهندس موسى مصطفى موسى إلى الأهمية الكبيرة لقطاع الطب الصيني كأحد الروافد الثقافية والعلمية الهامة للتعاون المشترك، مشدداً على أن حزب الغد نظم ندوة موسعة ومتخصصة حول هذا الأمر؛ لاستكشاف آفاق الاستفادة من الممارسات الطبية التقليدية المتقدمة، وتعزيز التبادل المعرفي والصحي بين الشعبين الصديقين.

وأضاف رئيس حزب الغد أن الحزب يولي اهتماماً بالغاً بتعميق العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، والتركيز على آليات الاستفادة القصوى من التجربة الصينية الرائدة في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، باعتبارها عصب الاقتصاد الوطني الحديث ومحركاً أساسياً لخلق فرص العمل ودعم معدلات النمو الإنتاجي.

وفي هذا السياق، شدد رئيس حزب الغد على أن تعزيز التعاون الاقتصادي مع الصين لا يقتصر فقط على ضخ الاستثمارات الكبرى، بل يمتد ليشمل نقل التكنولوجيا الحديثة والخبرات الإدارية المتقدمة التي تمتلكها الشركات الصينية، والتي يمكن تطبيقها بفاعلية داخل السوق المصري لدعم قطاع الصناعات الصغيرة.

وأوضح أن الدولة المصرية توفر حالياً بيئة تشريعية ومؤسسية مرنة تشجع على إقامة شراكات استراتيجية ناجحة بين قطاع الأعمال المصري والشركات الصينية الناشئة والمتوسطة، مما يسهم بشكل مباشر في تعظيم القيمة المضافة للمنتج المصري وزيادة القدرة التنافسية للأسواق المحلية في التصدير للخارج.

التعاون الاقتصادي بين مصر والصين

وأضاف المهندس موسى أن الفترة المقبلة تتطلب تضافر كل الجهود الحزبية والمؤسسية لمواكبة الزخم الكبير الذي تشهده العلاقات المصرية الصينية، والعمل على ترجمة الاتفاقيات الثنائية المرتقبة إلى مشاريع ملموسة على أرض الواقع يشعر بها المواطن البسيط.

وأكد أن حزب الغد مستمر في تقديم المبادرات والرؤى السياسية والاقتصادية التي تدعم خطط الدولة التنموية، وتستلهم التجارب الدولية الناجحة وفي مقدمتها التجربة الصينية الفريدة في القضاء على الفقر وتحقيق معدلات نمو متسارعة ومستدامة رغم التحديات العالمية المحيطة.

واختتم رئيس حزب الغد تصريحاته بالتأكيد على ثقته الكاملة في أن القمة المصرية الصينية المرتقبة ستسفر عن قرارات تاريخية ونتائج إيجابية تعود بالنفع العميم على الشعبين الصديقين، وتفتح باباً جديداً من أطر التعاون متعدد الأطراف الذي يرسخ لدور مصر المحوري كبوابة رئيسية للقارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط في استراتيجية الحزام والطريق الصينية الواسعة.