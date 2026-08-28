عبدالرحمن عبدالغني يحصد فضية الجودو في دورة البحر المتوسط

حصد عبدالرحمن عبدالغني، لاعب منتخب مصر للجودو على الميدالية الفضية في وزن تحت 81 كجم خلال منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط «تارانتو 2026» والمستمرة حتى 3 سبتمبر المقبل بمشاركة 3803 رياضيين من 26 دولة.
وكان عبدالرحمن عبدالغني قد تأهل إلى نهائي منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط «تارانتو 2026»، بعد تحقيقه فوزا كبيرا على بطل تركيا بنتيجة 11-0 ثم خسر المباراة النهائية أمام البرتغالي سوزا دو كارمو ليحصد الميدالية الفضية.
وقدم عبدالرحمن عبدالغني أداء مميزا خلال مواجهة نصف النهائي، ونجح في حسم اللقاء مبكرا أمام اللاعب التركي، الذي يمتلك سجلا قويا على المستوى الدولي، بعدما سبق له حصد الميدالية البرونزية في بطولة العالم، إلى جانب تتويجه بـ5 ميداليات ذهبية في منافسات الجائزة الكبرى «جراند سلام».
وضمن لاعب منتخب مصر للجودو بهذا الفوز المنافسة على الميدالية الذهبية، ليواصل مشواره القوي في دورة ألعاب البحر المتوسط، ويقترب من إضافة ميدالية جديدة إلى رصيد البعثة المصرية في منافسات الدورة.
وحصد الفراعنة حتى الآن 30 ميدالية في دورة ألعاب البحر المتوسط، وضعت مصر في دائرة المنافسة مع الدول المتصدرة وجعلتها مستمرة على قمة الدول العربية بواقع 9 ميداليات ذهبية و10 ميداليات فضية و11 ميدالية برونزية.
وتقام منافسات النسخة العشرين من دورة ألعاب البحر المتوسط حاليا بمدينة تارانتو الإيطالية، وتستمر حتى 3 سبتمبر المقبل، بمشاركة 3803 رياضيين من 26 دولة.
وتخوض البعثة المصرية منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط في 23 لعبة رياضية، هي القوس السهم، ألعاب القوى، الريشة الطائرة، كرة السلة 3×3، الملاكمة، الكانوي والكياك، الفروسية، السلاح، الألعاب المائية والسباحة القصيرة، الجمباز، كرة اليد، الجودو، الكاراتيه، البادل، التجديف، الشراع، الرماية، تنس الطاولة، الكرة الطائرة، رفع الأثقال، المصارعة، سباحة الزعانف، والانزلاق للهواة.