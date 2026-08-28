الجيش اليمنيي يدمر مسيّرة حوثية قبل إطلاقها

أفادت مصادر يمنية أن الطيران المسيّر التابع للقوات الحكومية اليمنية تمكن من تدمير طائرة مسيّرة تابعة لميليشيا الحوثي، قبل إطلاقها لتنفيذ مهمة عسكرية، في أحدث العمليات التي تستهدف قدرات الجماعة في جبهات القتال.

تأتي العملية في ظل تصاعد استخدام القوات الحكومية اليمنية للطائرات المسيّرة في استهداف مواقع وتحركات الحوثيين، إذ شهدت الأسابيع الأخيرة نشر مشاهد لعمليات جوية استهدفت آليات وتعزيزات ومواقع تابعة للجماعة في عدد من الجبهات، بينها مأرب والجوف وحجة.

وتشير المعطيات الميدانية المتداولة إلى أن القوات الحكومية تعمل على توسيع الاعتماد على الطائرات المسيّرة في رصد التحركات العسكرية للحوثيين واستهدافها، في محاولة للحد من قدرة الجماعة على تنفيذ هجمات مفاجئة ضد مواقع القوات الحكومية.

كانت القوات اليمنية قد نشرت خلال أغسطس الجاري مشاهد لعمليات استهداف طالت طائرات مسيّرة حوثية انتحارية وعربات عسكرية في مناطق شمال محافظة حجة، في إطار العمليات العسكرية المتواصلة على جبهات القتال.