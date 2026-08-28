تركى آل الشيخ يعلن انتهاء تصوير مسلسل "الأمير": أشكر نجوم وفريق العمل

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، انتهاء تصوير مسلسل «الأمير»، أحد أضخم الإنتاجات الدرامية العربية المرتقبة، والمقرر عرضه حصريًا على منصة «شاهد» خلال عام 2027، إنتاج استوديوهات صلة وMBC شاهد.

وقدم آل الشيخ، بمناسبة اليوم الأخير من التصوير، شكره للنجم أحمد عز ولكل النجوم والفنانين والفنيين والعاملين الذين شاركوا فى إنجاز المسلسل، مثمنًا الجهود التى بذلها فريق العمل طوال مراحل الإنتاج، كما وجه شكرًا خاصًا للمخرج العالمى ستيفن هوبكنز.

وأوضح فى منشور له على منصة «إنستجرام» أن مسلسل «الأمير» سيكون عملًا مختلفًا وبصمة فى تاريخ المحتوى العربى، مشيرًا إلى أن الجمهور سيكون على موعد مع العمل على الشاشة قريبًا، مختتمًا بقوله: «انتظرونا... القادم أجمل».

و تدور أحداث المسلسل حول ضابط مصرى يعيش حياة مزدوجة وسط شبكة معقدة من الصراعات السرية الدولية، بعدما يتغلغل تحت هوية أحد أخطر الإرهابيين المطلوبين عالميًا، ومع انهيار مهمته السرية، يجد نفسه فى سباق مع الزمن لإحباط هجوم وشيك، وسط سلسلة من الخيانات والمصالح المتضاربة التى تزيد مهمته تعقيدًا.

يذكر ان مسلسل «الأمير» بطولة النجم أحمد عز، بمشاركة نخبة من نجوم العالم العربى والعالمى، من مصر أمينة خليل، سامى الشيخ، ومن تركيا توبا بويوكستون، ومريم أوزرلى، ومن إسبانيا بيدرو ألونسو، ومن بريطانيا بطل «بليكى بليندر» النجم بول أندرسون. فيما يتولى إخراجه المخرج العالمى ستيفن هوبكنز، وكتب السيناريو صلاح الجهينى.