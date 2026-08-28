مصطفى بكري يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد المشككة في علاج الطفل يوسف

تقدم الإعلامي مصطفى بكري ببلاغ للنائب العام ضد المشككين في مرض الطفل يوسف وتبرعات علاجه.

وقال مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، إننا قدمنا ما يثبت بأن أهل الطفل لم يحصلوا على الأموال لأنفسهم، متابعا:" الأسرة ماخدتش جنيه في جيبها".

واسترسل:" ما حدث يتعدى حدود الأدب والأخلاق، والتشكيك هدفه ليس التشكيك، بل منع علاج أي مريض"، متابعا: "بقدم بلاغ للنائب العام ومباحث الإنترنت ضد من أشاعت هذه الأقاويل غير الصحيحة".

ولفت إلى أن المشككة لم تسئ للطفل وأسرته فقط؛ بل تسعى لمنع علاج المرضى، ولدينا كل المنشورات التي نشرتها فيما يخص التشكيك.