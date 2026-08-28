لعنة شمشون أم تميمة حظ؟.. حلاقة هالاند تفتح أخطر سؤال في عالم الرياضة

لم تكن حلاقة إيرلينغ هالاند لشعره الأشقر الطويل مجرد تغيير في المظهر، بل تحولت خلال أيام قليلة إلى حديث جماهيري أعاد إلى الواجهة أسطورة قديمة هل يمكن لشعر الرياضي أن يكون سر تألقه؟

النجم النرويجي، مهاجم مانشستر سيتي، ظهر قبل انطلاق الموسم الجديد بقصة شعر قصيرة، متخليًا عن واحدة من أبرز العلامات التي ارتبطت بصورته خلال السنوات الماضية.

وبينما اعتبر البعض الخطوة مجرد تغيير في الشكل، وجد آخرون فرصة لاستحضار قصة «شمشون» الشهيرة، التي تقول إن البطل الأسطوري فقد قوته الخارقة بعد قص شعره.

تحذير إبراهيموفيتش.. هل بدأت «لعنة شمشون»؟

لم يفوت النجم السويدي المعتزل زلاتان إبراهيموفيتش الفرصة، ووجّه تحذيرًا ساخرًا إلى هالاند، في إشارة إلى أسطورة شمشون، وكأن الشعر الطويل قد يكون جزءًا من القوة التهديفية للمهاجم النرويجي.

وجاء الاختبار سريعًا، ففي مواجهة مانشستر سيتي وبورنموث، عجز هالاند عن التسجيل رغم حصوله على فرص خطيرة وتسديده خمس كرات، وانتهت المباراة بفوز فريقه 2-1.

وهنا بدأت المقارنات هل كانت الحلاقة بداية لتراجع الهداف النرويجي، أم أن الأمر مجرد مصادفة لا أكثر؟

الإجابة تبدو واضحة علميًا، لكنها أكثر إثارة رياضيًا.

عندما تحولت الحلاقة إلى بداية للمجد

استعرض تقرير نشره موقع «ذا أتلتيك» عددًا من الحالات التي تتحدى «نظرية شمشون»، وتثبت أن قص الشعر لم يمنع نجومًا كبارًا من الوصول إلى القمة، بل كان في بعض الأحيان مقدمة لفترات استثنائية.

أبرز الأمثلة كان النجم البرازيلي رونالدو، الذي ظهر بتسريحة غريبة قبل نصف نهائي كأس العالم 2002 لم يكتفِ بتسجيل هدف أمام تركيا، بل أحرز هدفين في النهائي أمام ألمانيا، وقاد البرازيل إلى لقبها العالمي الخامس، كما توج هدافًا للبطولة.

وتكرر السيناريو مع ديفيد بيكهام، الذي ارتبطت بعض أبرز فتراته الكروية بتغييرات لافتة في مظهره، وكذلك كريستيانو رونالدو، الذي قص شعره عام 2017، ثم بدأ مرحلة تهديفية قوية توجها لاحقًا بالكرة الذهبية.

«المقص» لا يخيف نجوم كرة السلة والتنس

القصة لا تتوقف عند كرة القدم. في كرة السلة، قص الراحل كوبي براينت شعره قبل الأدوار الإقصائية عام 2002، ثم سجل 34 نقطة في أول مباراة، وساهم في قيادة لوس أنجلوس ليكرز إلى لقبه الثالث على التوالي.

أما مايكل جوردان، فقد أصبح الرأس الحليق جزءًا من هويته الشهيرة، ورافقه خلال واحدة من أعظم حقب كرة السلة في التاريخ.

وفي التنس، دخل أندريه أغاسي بطولة أستراليا المفتوحة عام 1995 برأس حليق، ليقدم موسمًا استثنائيًا. كما بدأ نوفاك ديوكوفيتش عام 2011 سلسلة تاريخية من الانتصارات، بعد احتفاله بلقب كأس ديفيز بمظهر جديد.

حتى الإسباني كارلوس ألكاراز دخل القائمة، بعدما تعرض لخطأ أثناء حلاقة شعره قبل بطولة أمريكا المفتوحة 2025، لكنه تعامل معه باعتباره فألًا حسنًا، قبل أن يتوج باللقب ويستعيد صدارة التصنيف.

لكن هل هناك فعلًا «ضحايا» للحلاقة؟

على الجانب الآخر، توجد قصص تبدو وكأنها تؤيد الأسطورة.

نجم كرة القدم الأمريكية باتريك ماهومز قص شعره المميز عام 2025، في وقت مر فيه فريقه كانساس سيتي تشيفز بموسم صعب انتهى بغيابه عن الأدوار الإقصائية.

وفي السنوكر، حلق روني أوسوليفان رأسه خلال بطولة العالم عام 2005، ورغم فوزه بمباراة، خرج من البطولة في الدور التالي.

لكن هذه الحالات لا تكفي لإثبات وجود علاقة حقيقية بين الشعر والأداء الرياضي.

العلم يحسم الجدل والشعر بريء

لا توجد أدلة فسيولوجية تثبت أن طول الشعر يؤثر بصورة مباشرة في القوة البدنية أو القدرة التهديفية أو مستوى الرياضي.

لكن الجانب النفسي قد يكون أكثر أهمية فتغيير المظهر يمكن أن يمنح الرياضي شعورا بالتجدد، ويرفع ثقته بنفسه أو يمنحه دفعة ذهنية، خصوصًا إذا ارتبط التغيير بمرحلة جديدة في مسيرته.

وهكذا، تبقى «لعنة شمشون» أقرب إلى الأسطورة منها إلى الحقيقة العلمية.

هالاند هل يصنع أسطورته الجديدة؟

بالنسبة لهالاند، لم تعد القضية مرتبطة بقصة شعر فحسب، بل أصبحت اختبارًا رمزيًا للاعب اعتاد تحطيم الأرقام وإثارة الخوف في قلوب المدافعين.

مباراة واحدة بلا أهداف لا تعني شيئًا في موسم طويل، لكن الجماهير ستظل تراقب كل تسديدة وكل هدف.

فإذا عاد هالاند إلى عادته في هز الشباك، ستتحول الحلاقة إلى مجرد تغيير في الشكل. أما إذا استمر الصيام التهديفي، فستجد «لعنة شمشون» طريقها مجددًا إلى عناوين الصحف.

قد يكون السؤال الحقيقي ليس هل فقد هالاند قوته عندما قص شعره؟ بل هل يستطيع المهاجم النرويجي أن يجعل من مظهره الجديد تميمة حظ لمرحلة أكثر رعبا؟.