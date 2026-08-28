5 هواتف تكشف نشاطها.. ضبط صانعة محتوى بسبب مقاطع خادشة للحياء بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط صانعة محتوى بالإسكندرية، لقيامها بنشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت الرقص بملابس خادشة للحياء والتلفظ بألفاظ خارجة تتنافى مع القيم المجتمعية.

تفاصيل ضبط صانعة محتوى

جاء ذلك بعدما رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة نشاط المتهمة، وبإجراء التحريات أمكن تحديد هويتها.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطها حال تواجدها بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية، وعُثر بحوزتها على 5 هواتف محمولة، وبفحصها تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي.

وبمواجهتها، اعترفت بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.