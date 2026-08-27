جامعة المنصورة تشارك في أمريكا بخمسة ملخصات بحثية بجمعية الحفريات الفقارية الدولية

تشارك جامعة المنصورة، ممثلةً في مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية، بخمسة ملخصات بحثية قُبلت للعرض خلال الاجتماع السنوي لجمعية الحفريات الفقارية الدولية، والمقرر عقده بمدينة كليفلاند بولاية أوهايو الأمريكية، خلال الفترة من 11 إلى 14 نوفمبر 2026.

ويُعد الاجتماع السنوي لجمعية الحفريات الفقارية الدولية أكبر تجمع علمي عالمي متخصص في حفريات الفقاريات، حيث يجمع نخبة من العلماء والباحثين وممثلي الجامعات والمتاحف ومؤسسات البحث العلمي من مختلف دول العالم، لمناقشة أحدث الاكتشافات والنتائج العلمية في مجال حفريات الفقاريات، وتبادل الخبرات والرؤى البحثية.

وتأتي مشاركة جامعة المنصورة بخمسة ملخصات بحثية لتجسد ما حققه مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية من تقدم في مجال البحث العلمي المتخصص، حيث تتناول المشاركات اكتشافات ونتائج بحثية جديدة تمثل حصيلة رسائل ماجستير ودراسات منبثقة عن مشروعات دكتوراه ينفذها شباب الباحثين بالمركز، بما يعكس جهود الجامعة في إعداد جيل من الباحثين المصريين المؤهلين، ودعم البحث العلمي القائم على العمل الميداني والدراسة المتخصصة.

ويواصل مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية دوره الرائد في اكتشاف التراث الحفري المصري ودراسته وتوثيقه، من خلال أعمال ميدانية وبحثية أسهمت في الكشف عن فصول مهمة من تاريخ الحياة في مصر وإفريقيا، ومن أبرز إنجازات المركز اكتشاف ديناصور «منصوراصورس»، والحوت «توتسيتس»، والقرد القديم «مصريبيثكس»، وهي اكتشافات حظيت باهتمام واسع في الأوساط العلمية والإعلامية على المستويين المصري والدولي.

كما انعكست الجهود البحثية للمركز على النشر العلمي الدولي، حيث نُشرت أبحاثه في عدد من أبرز الدوريات العلمية العالمية، من بينها Science وScience Advances وNature Ecology & Evolution وCommunications Biology، بما يعزز الحضور العلمي لجامعة المنصورة ومكانتها في مجال الحفريات الفقارية، ويؤكد قدرتها على المنافسة في مجالات البحث العلمي المتخصص .