سر خطير.. مفاجأة تهز إسرائيل بشأن اتصالات نتنياهو السرية مع حماس

بعد ساعات من نفي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومبعوثه المزعوم شلومي فوغل تقريرًا يفيد بأنهما تفاوضا سرًا مع حماس عام ٢٠١٤، نشرت القناة الثانية عشرة تفاصيل إضافية عن هذا التواصل المزعوم، الذي أثار عاصفة سياسية.

ويشير التقرير إلى أن نتنياهو وُوجه مرتين بشأن القناة السرية من قبل مسؤولين أمنيين إسرائيليين رفيعي المستوى، وفي كلتا المرتين ادعى أنه لا يعلم شيئًا عنها.

وتزعم القناة التلفزيونية أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية علمت في الوقت الفعلي أن فوغل، وهو شريك تجاري لنتنياهو، كان يجري محادثات مع غازي حمد، القيادي البارز في حماس بقطاع غزة، بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في عملية "الجرف الصامد" التي جرت في صيف ذلك العام، وذلك في الوقت الذي كان فيه ثلاثة جنرالات ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) في القاهرة يُجرون مناقشات رسمية حول وقف إطلاق النار نيابةً عن رئيس الوزراء.

وقد توجه مسؤولون أمنيون رفيعو المستوى إلى نتنياهو لاستجوابه بشأن أنشطة فوغل.

أقرّ نتنياهو بمعرفته بفوغل، لكنه ادّعى عدم علمه بأي محادثات من هذا القبيل، وقال إنه لم يرسل فوغل للقاء حماس، وفقًا للتقرير.

وحثّ نتنياهو مسؤولي الأمن على استدعاء فوغل وإبلاغه بالتوقف.

وبالفعل، تم استدعاء فوغل، بحسب التقرير التلفزيوني، الذي ادّعى أنه "يفعل ذلك بتفويض وإذن" وردّ مسؤولو الأمن بأنهم يطلبون منه، بعلم رئيس الوزراء، التوقف.

لكن فوغل لم يتوقف وفي غضون أيام، وردت معلومات استخباراتية تفيد باستمرار محادثات فوغل وحماس لذا، ذهب مسؤولو الأمن مرة ثانية للتحدث مع نتنياهو، الذي ادّعى مجددًا عدم علمه بمحادثات فوغل، وفقًا للتقرير.

ثم اتصل نتنياهو بيوسي كوهين، الذي أصبح لاحقًا رئيسًا للموساد، وكان آنذاك رئيسًا لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي، وطلب منه إبلاغ فوغل بالتوقف.

ويشير التقرير إلى أن إيال زامير، السكرتير العسكري لنتنياهو آنذاك، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي الحالي، كان حاضرًا في الغرفة.

ومع ذلك، استمر فوغل في عمله، فاستُدعي مجددًا وأُبلغ بأنه يخالف القانون ثم أخرج "عشرات الصفحات" من الوثائق، "تتضمن جميع محاضر اجتماعاته... وجميع الرسائل التي كُلِّف بنقلها إلى غازي حمد"، بحسب التقرير التلفزيوني.

وأدرك مسؤولو الأمن الإسرائيلي أن هذه هي طريقة نتنياهو المعتادة، وفقًا للتقرير.

ويصف التقرير الحادثة بأنها تُذكّر بتعيين نتنياهو الملياردير رونالد لاودر، فاعل الخير ورئيس المؤتمر اليهودي العالمي، مبعوثًا شخصيًا سريًا له للتفاوض مع الرئيس السوري حافظ الأسد بشأن مرتفعات الجولان، عام ١٩٩٨، خلال ولايته الأولى كرئيس للوزراء.