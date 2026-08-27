قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رحيل رضا سليم يضع الأهلي في ورطة.. خبير لوائح يكشف التفاصيل
لدعم القطاع الزراعي.. نادر نور الدين: المرحلة الحالية تتطلب الحفاظ على كل قطرة مياه
بعد تحسن حالته الصحية .. زوجة ضياء الميرغني تكشف موقفه من العودة للتمثيل | خاص
انهيار عقار سكني قديم من 6 طوابق في بنها
الشباب والرياضة عن هروب لاعبي المصارعة : رصدنا مخالفات في إجراءات السفر
خالد الجندي : لا تسمع للشبهات وتمسك بسنة رسول الله
بعد التصديق الرئاسي .. شروط التقديم في الكلية الفنية العسكرية 2026 بعد التعديلات القانونية الجديدة
التفاصيل الكاملة لتسوية مديونيات الهيئة الوطنية للإعلام لبنك الاستثمار القومي
كمين بالحجارة يضرب سبتة | مهاجرون مغاربة يستهدفون مركبة عسكرية إسبانية .. والجنود يهربون
بمشاركة محمد صلاح.. طرابزون سبور التركي يتأخر بهدف نظيف أمام فيرينتسفاروشي بالدوري الأوروبي
ترامب يفجر مفاجأة عن الصين : التجسس متبادل على بعضنا البعض
روسيا تستهدف مصانع ومراكز نقل لوجستية ومخازن أسلحة للجيش الأوكراني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سر خطير.. مفاجأة تهز إسرائيل بشأن اتصالات نتنياهو السرية مع حماس

نتنياهو
نتنياهو
ناصر السيد

بعد ساعات من نفي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومبعوثه المزعوم شلومي فوغل تقريرًا يفيد بأنهما تفاوضا سرًا مع حماس عام ٢٠١٤، نشرت القناة الثانية عشرة تفاصيل إضافية عن هذا التواصل المزعوم، الذي أثار عاصفة سياسية.

ويشير التقرير إلى أن نتنياهو وُوجه مرتين بشأن القناة السرية من قبل مسؤولين أمنيين إسرائيليين رفيعي المستوى، وفي كلتا المرتين ادعى أنه لا يعلم شيئًا عنها.

وتزعم القناة التلفزيونية أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية علمت في الوقت الفعلي أن فوغل، وهو شريك تجاري لنتنياهو، كان يجري محادثات مع غازي حمد، القيادي البارز في حماس بقطاع غزة، بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في عملية "الجرف الصامد" التي جرت في صيف ذلك العام، وذلك في الوقت الذي كان فيه ثلاثة جنرالات ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) في القاهرة يُجرون مناقشات رسمية حول وقف إطلاق النار نيابةً عن رئيس الوزراء.

وقد توجه مسؤولون أمنيون رفيعو المستوى إلى نتنياهو لاستجوابه بشأن أنشطة فوغل. 

أقرّ نتنياهو بمعرفته بفوغل، لكنه ادّعى عدم علمه بأي محادثات من هذا القبيل، وقال إنه لم يرسل فوغل للقاء حماس، وفقًا للتقرير. 

وحثّ نتنياهو مسؤولي الأمن على استدعاء فوغل وإبلاغه بالتوقف.

وبالفعل، تم استدعاء فوغل، بحسب التقرير التلفزيوني، الذي ادّعى أنه "يفعل ذلك بتفويض وإذن" وردّ مسؤولو الأمن بأنهم يطلبون منه، بعلم رئيس الوزراء، التوقف.

لكن فوغل لم يتوقف وفي غضون أيام، وردت معلومات استخباراتية تفيد باستمرار محادثات فوغل وحماس لذا، ذهب مسؤولو الأمن مرة ثانية للتحدث مع نتنياهو، الذي ادّعى مجددًا عدم علمه بمحادثات فوغل، وفقًا للتقرير.

ثم اتصل نتنياهو بيوسي كوهين، الذي أصبح لاحقًا رئيسًا للموساد، وكان آنذاك رئيسًا لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي، وطلب منه إبلاغ فوغل بالتوقف. 

ويشير التقرير إلى أن إيال زامير، السكرتير العسكري لنتنياهو آنذاك، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي الحالي، كان حاضرًا في الغرفة.

ومع ذلك، استمر فوغل في عمله، فاستُدعي مجددًا وأُبلغ بأنه يخالف القانون ثم أخرج "عشرات الصفحات" من الوثائق، "تتضمن جميع محاضر اجتماعاته... وجميع الرسائل التي كُلِّف بنقلها إلى غازي حمد"، بحسب التقرير التلفزيوني.

وأدرك مسؤولو الأمن الإسرائيلي أن هذه هي طريقة نتنياهو المعتادة، وفقًا للتقرير. 

ويصف التقرير الحادثة بأنها تُذكّر بتعيين نتنياهو الملياردير رونالد لاودر، فاعل الخير ورئيس المؤتمر اليهودي العالمي، مبعوثًا شخصيًا سريًا له للتفاوض مع الرئيس السوري حافظ الأسد بشأن مرتفعات الجولان، عام ١٩٩٨، خلال ولايته الأولى كرئيس للوزراء.

سر إسرائيلي خطير مفاجأة تهز إسرائيل اتصالات نتنياهو السرية حماس رئيس الوزراء الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعًا للموجة الحارة.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض الحرارة 8 درجات

وداعًا للموجة الحارة في مصر.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض الحرارة 8 درجات

بعد وفاة فتاة ووالداها.. كيف يؤثر غاز الفريون على الصحة وطرق الوقاية عند التعرض له

بعد وفاة فتاة ووالداها.. كيف يؤثر غاز الفريون على الصحة وطرق الوقاية عند التعرض له

الواقعة

ولا فيلم أكشن .. مصرع 3 لصوص بالسرقة الهوليوودية في تبادل إطلاق الرصاص مع الشرطة

قطع المياه

قطع المياه 14 ساعة عن عدد من المناطق بالجيزة غدا الجمعة

وزير التربية والتعليم

موعد نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026 .. توضيح عاجل

حالة الطقس

الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة وتحذر المصطافين والسائقين: أمواج تصل لـ4 أمتار وشبورة كثيفة

العمارة

محافظة القاهرة تكشف حقيقة ما يحدث في عمارة الإيموبيليا

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن الزي المدرسي في العام الدراسي الجديد

ترشيحاتنا

أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم الخميس

قبل الشراء غدًا.. تعرف على أسعار السلع الأساسية وارتفاع كرتونة البيض 8 جنيهات

أسعار سبائك الذهب اليوم الخميس

السبائك الذهبية بكام اليوم؟.. ارتفاع جديد في أسعار الذهب

شركة إيني

إيني: زيادة بنسبة 50% في الإنتاج من حقول سيناء البحرية

بالصور

وعكة مفاجئة ونقله للمستشفى.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان بيومي فؤاد

بيومي فؤاد
بيومي فؤاد
بيومي فؤاد

قلع الشبشب ودخل رجله .. شخص ينتحل صفة عامل دليفري ويحاول الاعتداء على سيدة داخل منزلها

فيديو الدليفري
فيديو الدليفري
فيديو الدليفري

استخراج فيش وتشبيه فوري و مستعجل.. الأوراق المطلوبة والرسوم

استخراج فيش وتشبيه
استخراج فيش وتشبيه
استخراج فيش وتشبيه

أعراض الذبحة الصدرية.. كيف تعرف أنك مصاب فورا؟

اعراض الذبحة الصدرية
اعراض الذبحة الصدرية
اعراض الذبحة الصدرية

فيديو

الشاب

«مش عايز شفقة.. عايز فرصة».. شاب من ذوي الهمم يناشد أصحاب العمل: اختلافي مش معناه إني مش قادر

وفاة تهز هوليود

وفاة مفاجئة تهز هوليوود.. ماذا حدث لهايدن بانيتيير؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبوفيس الثاني

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دليل السعادة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

المزيد