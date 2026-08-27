سعر الدولار اليوم 27 أغسطس 2026 في البنوك والصرافة

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 27 أغسطس 2026 عند مستويات متقاربة في معظم البنوك ومكاتب الصرافة، وسط تحركات محدودة في أسعار صرف العملة الأمريكية، وسجل الدولار في البنك المركزي المصري 50.14 جنيه للشراء و50.28 جنيه للبيع، بينما حافظت مجموعة من البنوك الكبرى على مستويات قريبة من هذه الأسعار خلال تعاملات اليوم.

ويأتي استقرار سعر الدولار اليوم الخميس 27 أغسطس 2026 في الوقت الذي تواصل فيه البنوك العاملة في السوق المحلية إعلان أسعار شراء وبيع العملة الأمريكية وفقًا لآخر تحديثات أسعار الصرف، مع وجود فروق محدودة بين سعر الدولار من بنك إلى آخر، وهو ما يجعل متابعة أسعار الدولار في البنوك ومكاتب الصرافة من الموضوعات التي تحظى باهتمام المواطنين والمتعاملين في سوق العملات.

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كم سجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي؟

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 50.14 جنيه للشراء و50.28 جنيه للبيع، وفق السعر الوارد في بيانات التقرير، وهو المستوى الذي سجلته أيضًا مكاتب الصرافة بحسب البيانات محل العرض، في ظل استقرار نسبي لسعر العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري خلال تعاملات الخميس 27 أغسطس 2026.

ويعد سعر الدولار في البنك المركزي من المؤشرات المهمة التي يتابعها المتعاملون في سوق الصرف، إلى جانب الأسعار المعلنة من البنوك المختلفة، إذ تظهر فروق محدودة في بعض الأحيان بين أسعار شراء الدولار وبيعه من مؤسسة مصرفية إلى أخرى.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم الخميس 27 أغسطس 2026 نحو 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع، وهو المستوى نفسه الذي سجله بنك مصر، بينما جاءت الأسعار قريبة من سعر الدولار المعلن في البنك المركزي المصري.

ويتابع المواطنون سعر الدولار في البنك الأهلي المصري بصورة مستمرة، نظرًا إلى اتساع قاعدة العملاء والتعاملات التي تتم من خلاله، كما يمثل سعر الصرف المعلن في البنك أحد المؤشرات التي يهتم بها الباحثون عن أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري.

سعر الدولار في بنك مصر اليوم

سجل سعر الدولار في بنك مصر 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع اليوم الخميس 27 أغسطس 2026، ليحافظ بذلك على مستوى سعري مماثل لما سجله البنك الأهلي المصري، في حين ظل سعر الدولار في البنك المركزي عند 50.14 جنيه للشراء و50.28 جنيه للبيع.

وتأتي هذه الأسعار ضمن مستويات التداول المعلنة اليوم في السوق المصرفية المصرية، مع استمرار حالة الاستقرار النسبي التي ظهرت في أسعار الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات الخميس.

سعر الدولار في بنك القاهرة اليوم

سجل سعر الدولار في بنك القاهرة 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع، وفق البيانات الواردة عن أسعار صرف الدولار اليوم، ليأتي ضمن مجموعة البنوك التي حافظت على مستويات متقاربة لسعر العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري.

وتعكس هذه المستويات حالة التقارب بين أسعار الدولار في عدد من البنوك، مع وجود اختلافات محدودة في سعر الشراء وسعر البيع وفقًا لكل بنك وآخر تحديث معلن لديه.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

بلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس اليوم 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع، ليأتي سعر شراء العملة الأمريكية في البنك عند المستوى نفسه المسجل في البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة، وفق البيانات الواردة في التقرير.

وتوضح هذه الأسعار أن الفروق بين البنوك خلال تعاملات اليوم تظل محدودة في عدد من المؤسسات المصرفية، مع استمرار متابعة المواطنين والمتعاملين لأي تحديثات جديدة على سعر الدولار مقابل الجنيه.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 50.12 جنيه للشراء و50.22 جنيه للبيع اليوم الخميس 27 أغسطس 2026، وهو مستوى يقل عن الأسعار المسجلة في عدد من البنوك الأخرى، وفق آخر البيانات المتاحة اليوم.

ويأتي سعر الدولار في البنك التجاري الدولي ضمن مجموعة الأسعار التي تعكس اختلافات محدودة بين البنوك العاملة في السوق المصرية، حيث يختلف سعر شراء الدولار وسعر بيعه من بنك إلى آخر وفق الأسعار المعلنة.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

سجل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 50.15 جنيه للشراء و50.25 جنيه للبيع، بحسب البيانات الواردة في النص، ليأتي السعر ضمن المستويات المتقاربة التي سجلتها مجموعة من البنوك خلال تعاملات اليوم.

ويظل سعر الدولار مقابل الجنيه من أبرز أسعار العملات التي تحظى بالمتابعة اليومية، خاصة مع اختلاف سعر الشراء عن سعر البيع داخل كل بنك.

سعر الدولار في بنك البركة الإسلامي

بلغ سعر الدولار في بنك البركة الإسلامي 50.15 جنيه للشراء و50.25 جنيه للبيع اليوم الخميس 27 أغسطس 2026، وهو السعر الذي يتطابق مع المستوى الوارد لبنك التعمير والإسكان، وفق البيانات محل العرض. وقد أكدت نتائج منشورة اليوم استقرار الدولار في بنك البركة عند 50.15 جنيه للشراء و50.25 جنيه للبيع.

وتأتي هذه الأسعار في إطار الاستقرار النسبي الذي شهدته أسعار صرف الدولار في عدد كبير من البنوك ومكاتب الصرافة خلال تعاملات اليوم.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

سجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول نحو 50.12 جنيه للشراء و50.22 جنيه للبيع، وفق البيانات الواردة، وهو المستوى نفسه المسجل في البنك التجاري الدولي بالنسبة إلى سعر الشراء والبيع، بحسب الأسعار محل التقرير.

وتعكس هذه الأسعار استمرار وجود فروق محدودة بين أسعار شراء وبيع الدولار من بنك إلى آخر، مع بقاء العملة الأمريكية عند مستويات متقاربة في أغلب المؤسسات المصرفية.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

بلغ سعر الدولار في المصرف العربي الدولي 50.15 جنيه للشراء و50.25 جنيه للبيع، وفق البيانات الواردة عن أسعار الدولار اليوم الخميس 27 أغسطس 2026.

ويأتي هذا السعر ضمن نطاق الأسعار المتقاربة التي سجلتها عدة بنوك، مع اختلافات محدودة في قيمة الدولار عند الشراء أو البيع، وهو ما يجعل المقارنة بين أسعار البنوك مهمة بالنسبة للراغبين في شراء العملة الأمريكية أو بيعها.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجل سعر الدولار في المصرف المتحد 50.18 جنيه للشراء و50.28 جنيه للبيع، ليكون سعر الشراء أعلى من الأسعار المسجلة في عدد من البنوك الأخرى، بينما جاء سعر البيع عند 50.28 جنيه، وهو المستوى نفسه الوارد لسعر البيع في البنك المركزي المصري ضمن بيانات التقرير.

وتوضح هذه المستويات استمرار الفروق المحدودة بين أسعار الدولار في البنوك، مع بقاء جميع الأسعار الواردة ضمن نطاق متقارب خلال تعاملات اليوم.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي 50.39 جنيه للشراء و50.49 جنيه للبيع اليوم الخميس 27 أغسطس 2026، ليكون هذا السعر الأعلى ضمن الأسعار الواردة في التقرير، كما تؤكد بيانات منشورة اليوم تسجيل الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 50.39 جنيه للشراء و50.49 جنيه للبيع.

ويظهر من مقارنة الأسعار أن سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي جاء أعلى من السعر المعلن في البنك المركزي المصري وعدد من البنوك الأخرى، وهو ما يبرز أهمية مقارنة أسعار الشراء والبيع قبل تنفيذ معاملات العملات الأجنبية.

سعر الدولار بمكاتب الصرافة اليوم الخميس

شهد سعر الدولار بمكاتب الصرافة اليوم الخميس 27 أغسطس 2026 استقرارًا نسبيًا، وسجل وفق البيانات الواردة في التقرير نفس سعر البنك المركزي المصري، بواقع 50.14 جنيه للشراء و50.28 جنيه للبيع، بالتزامن مع استقرار نسبي في أسعار الدولار لدى غالبية البنوك العاملة في السوق المحلية.

وتعد أسعار مكاتب الصرافة من المؤشرات التي يبحث عنها المواطنون الراغبون في معرفة قيمة الدولار مقابل الجنيه خارج البنوك، خصوصًا عند إجراء معاملات تتطلب شراء أو بيع العملة الأمريكية.

أسعار الدولار اليوم بين البنوك ومكاتب الصرافة

تكشف أسعار الدولار اليوم الخميس 27 أغسطس 2026 عن تفاوت محدود بين عدد من البنوك، إذ سجل البنك المركزي المصري 50.14 جنيه للشراء و50.28 جنيه للبيع، بينما بلغ السعر في البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك قناة السويس 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي وكريدي أجريكول، سجل الدولار 50.12 جنيه للشراء و50.22 جنيه للبيع، بينما بلغ في بنك التعمير والإسكان وبنك البركة والمصرف العربي الدولي 50.15 جنيه للشراء و50.25 جنيه للبيع، وسجل المصرف المتحد 50.18 جنيه للشراء و50.28 جنيه للبيع، في حين وصل في بنك أبو ظبي الإسلامي إلى 50.39 جنيه للشراء و50.49 جنيه للبيع.

وتؤكد الأسعار الواردة أن سعر الدولار ظل اليوم الخميس 27 أغسطس 2026 عند مستويات مستقرة نسبيًا في غالبية البنوك ومكاتب الصرافة، مع استمرار وجود فروق بين سعر الشراء وسعر البيع، ولذلك يظل تحديث الأسعار بشكل مستمر مهمًا للمواطنين والمتعاملين في سوق الصرف.