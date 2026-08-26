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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وصل لكام؟.. سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك مع بداية التعاملات

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء
رانيا أيمن

شهدت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري صباح اليوم الأربعاء 26 أغسطس 2026، استقرارًا مع بداية التعاملات، وذلك عند آخر مستويات سجلتها العملة الأمريكية أمس الثلاثاء في ختام التعاملات، بالتزامن مع هدوء حركة التداول في بداية اليوم.

سعر الدولار اليوم في البنوك

سجل البنك المركزي المصري سعر الدولار عند 50.35 جنيه للشراء و50.45 جنيه للبيع.

وسجل البنك الأهلي المصري سعر الدولار عند 50.37 جنيه للشراء و50.47 جنيه للبيع.

وسجل بنك مصر سعر الدولار عند 50.37 جنيه للشراء و50.47 جنيه للبيع.

الدولار قرب أدنى مستوياته في عدة أشهر وسط مخاوف بشأن الديون الأمريكية

وسجل بنك القاهرة سعر الدولار عند 50.37 جنيه للشراء و50.47 جنيه للبيع.

وسجل المصرف المتحد سعر الدولار عند 50.37 جنيه للشراء و50.47 جنيه للبيع.

وسجل بنك قناة السويس سعر الدولار عند 50.37 جنيه للشراء و50.47 جنيه للبيع.

وسجل بنك التنمية الصناعية سعر الدولار عند 50.37 جنيه للشراء و50.47 جنيه للبيع.

وسجل البنك العربي الأفريقي الدولي سعر الدولار عند 50.37 جنيه للشراء و50.47 جنيه للبيع.

وسجل ميد بنك سعر الدولار عند 50.37 جنيه للشراء و50.47 جنيه للبيع.

وسجل البنك المصري الخليجي EG Bank سعر الدولار عند 50.37 جنيه للشراء و50.47 جنيه للبيع.

وسجل بنك الإسكندرية سعر الدولار عند 50.37 جنيه للشراء و50.47 جنيه للبيع.

وسجل بنك HSBC سعر الدولار عند 50.35 جنيه للشراء و50.45 جنيه للبيع.

وسجل بنك أبوظبي التجاري ADCB سعر الدولار عند 50.35 جنيه للشراء و50.45 جنيه للبيع.

وسجل بنك الكويت الوطني NBK سعر الدولار عند 50.35 جنيه للشراء و50.45 جنيه للبيع.

وسجل بنك أبوظبي الأول FABMISR سعر الدولار عند 50.34 جنيه للشراء و50.44 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

وسجل بنك كريدي أجريكول مصر سعر الدولار عند 50.33 جنيه للشراء و50.43 جنيه للبيع.

وسجل بنك فيصل الإسلامي سعر الدولار عند 50.30 جنيه للشراء و50.40 جنيه للبيع.

وسجل بنك البركة سعر الدولار عند 50.30 جنيه للشراء و50.40 جنيه للبيع.

وسجل البنك التجاري الدولي CIB سعر الدولار عند 50.30 جنيه للشراء و50.40 جنيه للبيع، ليأتي ضمن أقل مستويات سعر الدولار في البنوك.
 

الدولار سعر الدولار اليوم الدولار مقابل الجنيه المصري سعر الدولار في البنك الأهلي اليوم تراجع الدولار

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