وصل لكام؟.. سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك مع بداية التعاملات

شهدت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري صباح اليوم الأربعاء 26 أغسطس 2026، استقرارًا مع بداية التعاملات، وذلك عند آخر مستويات سجلتها العملة الأمريكية أمس الثلاثاء في ختام التعاملات، بالتزامن مع هدوء حركة التداول في بداية اليوم.

سعر الدولار اليوم في البنوك

سجل البنك المركزي المصري سعر الدولار عند 50.35 جنيه للشراء و50.45 جنيه للبيع.

وسجل البنك الأهلي المصري سعر الدولار عند 50.37 جنيه للشراء و50.47 جنيه للبيع.

وسجل بنك مصر سعر الدولار عند 50.37 جنيه للشراء و50.47 جنيه للبيع.

وسجل بنك القاهرة سعر الدولار عند 50.37 جنيه للشراء و50.47 جنيه للبيع.

وسجل المصرف المتحد سعر الدولار عند 50.37 جنيه للشراء و50.47 جنيه للبيع.

وسجل بنك قناة السويس سعر الدولار عند 50.37 جنيه للشراء و50.47 جنيه للبيع.

وسجل بنك التنمية الصناعية سعر الدولار عند 50.37 جنيه للشراء و50.47 جنيه للبيع.

وسجل البنك العربي الأفريقي الدولي سعر الدولار عند 50.37 جنيه للشراء و50.47 جنيه للبيع.

وسجل ميد بنك سعر الدولار عند 50.37 جنيه للشراء و50.47 جنيه للبيع.

وسجل البنك المصري الخليجي EG Bank سعر الدولار عند 50.37 جنيه للشراء و50.47 جنيه للبيع.

وسجل بنك الإسكندرية سعر الدولار عند 50.37 جنيه للشراء و50.47 جنيه للبيع.

وسجل بنك HSBC سعر الدولار عند 50.35 جنيه للشراء و50.45 جنيه للبيع.

وسجل بنك أبوظبي التجاري ADCB سعر الدولار عند 50.35 جنيه للشراء و50.45 جنيه للبيع.

وسجل بنك الكويت الوطني NBK سعر الدولار عند 50.35 جنيه للشراء و50.45 جنيه للبيع.

وسجل بنك أبوظبي الأول FABMISR سعر الدولار عند 50.34 جنيه للشراء و50.44 جنيه للبيع.

وسجل بنك كريدي أجريكول مصر سعر الدولار عند 50.33 جنيه للشراء و50.43 جنيه للبيع.

وسجل بنك فيصل الإسلامي سعر الدولار عند 50.30 جنيه للشراء و50.40 جنيه للبيع.

وسجل بنك البركة سعر الدولار عند 50.30 جنيه للشراء و50.40 جنيه للبيع.

وسجل البنك التجاري الدولي CIB سعر الدولار عند 50.30 جنيه للشراء و50.40 جنيه للبيع، ليأتي ضمن أقل مستويات سعر الدولار في البنوك.

