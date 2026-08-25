تراجع سعر الدولار في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 25 أغسطس 2026 وسجل سعر الدولار في البنك المركزي 50.89 للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار فى البنك المركزي المصري:

- 50.75 جنيه للشراء.

- 50.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجاري الدولي CIB

- 50.73 جنيه للشراء.

- 50.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري

- 50.67 جنيه للشراء.

- 50.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك المصرى الخليجى

- 50.70 جنيه للشراء.

- 50.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك البركة

- 50.70 جنيه للشراء.

- 50.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

- 50.69 جنيه للشراء.

- 50.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك المصرف المتحد

- 50.69 جنيه للشراء.

- 50.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك كريدى اجريكول

- 50.71 جنيه للشراء.

- 50.81 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

- 50.70 جنيه للشراء.

- 50.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

- 50.77 جنيه للشراء.

- 50.87 جنيه للبيع.