فوائد ومحاذير.. ماذا يحدث لجسمك عند شرب الكركديه يوميًا؟

يعد الكركديه من المشروبات الطبيعية الغنية بالمركبات المفيدة للجسم، ويمكن تناوله ساخنًا أو باردًا، خاصة عند تحضيره دون إضافة كميات كبيرة من السكر.

ماذا يحدث لجسمك عند شرب الكركديه يوميًا؟

ووفقًا لما ذكره موقع Boldsky، يحتوي الكركديه على مضادات أكسدة، أبرزها البوليفينولات والأنثوسيانين، والتي قد تساعد في حماية خلايا الجسم من الإجهاد التأكسدي.

ومن أبرز فوائد تناول الكركديه، أنه قد يساعد في خفض ضغط الدم، إذ أشارت دراسات تناولها الموقع إلى انخفاض ضغط الدم لدى بعض الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع بسيط في الضغط.

كما قد يساهم الكركديه في دعم صحة القلب، من خلال المساعدة في تحسين بعض مؤشرات الدهون في الدم، مثل الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية.

ويمكن أن يساعد مشروب الكركديه أيضًا في تحسين عملية الهضم، بالإضافة إلى احتوائه على مركبات ذات خصائص مضادة للأكسدة والالتهابات.

ورغم فوائده، يحذر موقع Boldsky من الإفراط في تناوله، خاصة أنه قد يتداخل مع بعض أدوية ضغط الدم والسكري، لذلك يجب استشارة الطبيب في حال تناول هذه الأدوية بانتظام.