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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أول تعليق من المايسترو عمرو سليم بعد تكسير زجاج سيارته بحفل القلعة

عمرو سليم
عمرو سليم
أحمد البهى

علق الموسيقار الكبير عمرو سليم، علي واقعة كسر عدد من المعجبين زجاج زيارته، ليلة أمس، عقب انتهاءه من احدي الحفلاته، لاعتقادهم تعرضه للاختناق. 

وقال عمرو سليم في منشور علي موقع موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: شكراً لكل اللي قلق عليا .. الحمدلله انا بخير … وكل الحكايه سوء تفاهم.. انا مكنتش بتخنق ولا حاجة انا كنت بفرد ظهري.. ومقدر قلق الناس عليا حتى لو كسروا زجاج العربية فدا اكيد قلق عليا. 

ووسط ما يزيد عن تسعة آلاف مشاهد اختتمت فعاليات الملحمة الفنية التى تمثلت فى مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء 34 المقام برعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، والأستاذ شريف فتحي وزير السياحة والآثار، وتنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور رضا الوكيل بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة ويديره المهندس ياسر شعلان رئيس البيت الفني للموسيقى والأوبرا والباليه .

فعلى مسرح المحكى روى النجم مدحت صالح بمصاحبة الموسيقار عمرو سليم وفرقته، قصائد النور وغرد بحكايات القلوب التى شكلت محطات مضيئة فى مسيرته الفنية الممتدة، إلى جانب مختارات من مؤلفات الموسيقى العربية التى برع فى آداءها كان منها مافيا، اوصف لى، فى يوم وليلة، الحب اللى كان، المليونيرات، النور مكانه فى القلوب، يتقال، تعالى نحلم، وعدى، 3 سلامات، كوكب تانى، الحلوة داير شباكها، راجعين يا هوى، ابن مصر وغيرها.

كما اهدى إحدى مقاطع أغنية أى دمعة حزن لا من أعمال العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ لاسم النجم الراحل هانى شاكر، وسط تفاعل الحضور، وذلك تقديرا لعطائه الفنى ومسيرته المشرقة.

واكتمل المشهد بلمسات الموسيقار عمرو سليم على الكى بورد، التى نسجت الألحان فأضافت عمقاً لامس الروح وأضفى البهجة على المعزوفات.

قبله أشرقت عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز الملقبة بـ أميرة الإيقاع، لترسم بآلتها لوحة موسيقية حية تنوعت بين التراث والحداثة، ومع باقة مختارة من المؤلفات العربية والغربية التى أعادت صياغتها قدمت إنت عمرى، نسم علينا، إيه اليوم الحلو ده، سهر الليالى، ماريمبا فيوجن، حلو المكان، سواح، يا واد يا تقيل، حرمت احبك وغيرها .

وجاءت الأمسية الختامية لمهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء 34 تتويجاً لعشرة أيام حافلة بالتنوع الإبداعي، فى تقليد سنوى يفتح أبوابه لكافة الشرائح العمرية والاجتماعية، يؤكد رسالة الأوبرا الهادفة إلى تحقيق العدالة الثقافية ونشر الفنون الجادة سعياً لإعادة تشكيل الوعى وبناء الإنسان.

عمرو سليم الفنان عمرو سليم محكي القلعة

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