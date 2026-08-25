يسرا تزور ستوديوهات الحصن في السعودية وتتفقد لوكيشن مسلسل «الأمير»

قامت النجمة يسرا بزيارة خاصة إلى استوديوهات الحصن في المملكة العربية السعودية، في إطار زيارتها للمملكة وحرصها على الاطلاع على أحدث التجارب والمشروعات الفنية التي تشهدها صناعة الترفيه والإنتاج الدرامي في السعودية.



وشملت الزيارة جولة داخل استوديوهات الحصن، حيث اطلعت يسرا على الإمكانيات والتجهيزات التي توفرها الاستوديوهات لصناع الأعمال الفنية، وما تشهده المملكة من تطور ملحوظ في مجالات الإنتاج السينمائي والدرامي.

كما حرصت يسرا خلال جولتها على زيارة لوكيشن تصوير مسلسل «الأمير»، والتقت بعدد من فريق العمل وصناع المسلسل، في أجواء عكست حالة الحراك الفني والإنتاجي المتزايد الذي تشهده السعودية خلال الفترة الحالية.



وأعربت يسرا عن سعادتها بهذه الزيارة، مشيدة بالتطور الكبير الذي تشهده صناعة الفن في المملكة، وبالإمكانيات التي أصبحت متاحة أمام صناع الأعمال العربية لتقديم إنتاجات بمستويات فنية وتقنية متقدمة.



وتأتي زيارة يسرا في ظل تزايد التعاون والحضور الفني بين نجوم وصناع السينما والدراما في مصر والسعودية، بما يعكس النمو المستمر الذي تشهده صناعة الترفيه والإنتاج الفني في المنطقة العربية.