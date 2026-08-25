محافظ المنوفية يقود حملة لإزالة التعديات علي الأراضي بطريق قويسنا –شبين الكوم

قاد اليوم، اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية حملة مكبرة لإزالة التعديات علي الاراضي الزراعية بطريق شبين الكوم – قويسنا وذلك في اليوم الثاني علي التوالي.

يأتي ذلك استكمالاً لما أصدره المحافظ من توجيهات بإعداد حصر شامل بكافة التعديات المتواجدة على جانبي طريق قويسنا – شبين الكوم والاجراءات المتخذة بما يضمن الحفاظ على حرم الطريق وتحقيق الانضباط.

وقد رافق المحافظ خلال الحملة، مدير مديرية الزراعة ، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم .

وشهد محافظ المنوفية تنفيذ إزالة 11 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية حتي سطح الأرض ليصبح إجمالي ما تم إزالته 23 حالة تعدي حتي الآن.

وأكد علي ضرورة تكثيف الجهود والتواجد الميداني واليقظة التامة وتنفيذ الازالة الفورية لكافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف بدون ترخيص.

كما أكد على استمرار شن تلك الحملات حتي تحقيق المستهدف ، مشيراً إلي لن يسمح بأي تقاعس أو تهاون في مواجهة مخالفات البناء والتعامل بكل حسم مع أي مخالفات جديدة وإتخاذ الإجراءات الفورية والرادعة ضد المخالفين وعدم تمكينهم بعودة التعديات مرة أخرى.

وشدد محافظ المنوفية علي رؤساء الوحدات المحلية لمراكز المدن والأحياء بمواصلة أعمال الرصد والمتابعة الميدانية والتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية والمعنية ، لضمان سرعة التعامل الفوري والحاسم مع جميع صور التعديات والمخالفات وعدم السماح بأي محاولات للتحايل على القانون.

كما شدد على أن الحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة مسؤولية لا تهاون فيها، وأن أجهزة المحافظة مستمرة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأشار إلي استمرار تفعيل غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والتنسيق المباشر مع غرفة العمليات بمديرية الزراعة لتلقى الشكاوى والإبلاغ الفورى لغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة لسرعة اتخاذ اللازم حفاظاً على الصالح العام.