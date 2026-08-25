قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التعليم: نسبة الطلاب ضعاف القراءة والكتابة بالمرحلة الابتدائية انخفضت لـ13%
24 مصابًا في حادث تصادم على طريق الدواويس وإعادة فتح الطريق أمام حركة المرور
9 وفيات و8 مصابين.. ارتفاع ضحايا حادث تصادم 3سيارات بمطروح
حبس مالك مدرسة استغلال بيانات أولياء الأمور الشخصية في الحصول على قروض
قصة حياة النبي .. من الولادة حتى الوفاة
المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يستعرض أبرز مشروعات المياه والصرف بمطروح
كيف تحركت وزارة الرياضة للتحقيق في واقعة هروب المصارع زياد حجاج بسلوفاكيا؟
الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بذكرى المولد النبوي
الأرصاد: غدا ذروة ارتفاع درجات الحرارة.. والعظمى على القاهرة 38 درجة
رئيس اتحاد المصارعة لـ«صدى البلد»: هروب زياد حجاج لن يمر دون محاسبة.. ووالده وقع إقرارًا بتحمل مسؤولية عودته
شوبير يكشف موقف ياسر إبراهيم وإمام عاشور من المشاركة مع الأهلي
الفرح تحول إلى مأتم.. وفاة كيرلس وديع بعد انتهاء حفل زفافه في سوهاج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

حبس مالك مدرسة استغلال بيانات أولياء الأمور الشخصية في الحصول على قروض

المتهم
المتهم
رامي المهدي

قرر قاضي المعارضات تجديد حبس مالك إحدى المدارس لاستغلاله بيانات أولياء الأمور الشخصية فى الحصول على قروض تعليمية لصالح إحدى شركات التمويل الاستهلاكى بالقاهرة 15 يوما بالتجمع 

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل لعدة مقاطع فيديو تم تداولها بعدد من البرامج الحوارية والصفحات الإخبارية والحسابات بمواقع التواصل الإجتماعى تضمّنت تضرّر عدد من أولياء أمور الطلبة والطالبات بإحدى المدارس التعليمية الكائنة بالتجمع الأول من إدارة المدرسة لاستغلالها بياناتهم الشخصية فى الحصول على قروض تعليمية لصالح إحدى شركات التمويل الاستهلاكى بالقاهرة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 19 أغسطس الجارى تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول من (5 من أولياء أمور طلبة بالمدرسة المُشار إليه - مقيمين بنطاق محافظة القاهرة) بتضررهم من قيام إدارة المدرسة بإستغلال بياناتهم الشخصية وأولياء أمور آخرين بذات المدرسة لصرف قروض تعليمية بأسمائهم من إحدى شركات التمويل الإستهلاكى والكائنة بدائرة القسم عن طريق استخدام صور من بطاقات الرقم القومى الخاصة بهم والمدرجة بقسم شئون الطلبة بالمدرسة "دون علمهم".

وتم تحديد وضبط "مالك المدرسة المشار إليها" "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس)، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قروض تعليمية قاضي المعارضات التجمع الأجهزة الأمنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الشاب كيرلس وديع

الفرح تحول إلى مأتم.. وفاة كيرلس وديع بعد انتهاء حفل زفافه في سوهاج

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 25 أغسطس 2026.. عيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 25 أغسطس 2026.. عيار 21 الآن

أسعار الدواجن

هبوط البانيه.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

الصحفية آية ياسر

بعد استغاثة جوزي هيموتـ ني.. الصحفية آية ياسر تطمئن الجميع وتكشف تفاصيل ما حدث

امام عاشور

شبانة يتحدى الإعلام السعودي: اثبتوا أن الأهلي عرض إمام عاشور على اتحاد جدة

الاهلي

مش شخصية الأهلي.. كواليس غضب عموتة ووائل جمعة بين شوطي مباراة الشرقية إنبي

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني

بعد قرار ترامب.. كندا تعلن عن فرض رسوم جمركية انتقامية اليوم

الذهب

الذهب يعود للارتفاع ويتخطى حاجز 6600.. ومفاجأة في سعر عيار 18

ترشيحاتنا

المتهمين

القبض على طرفى مشاجرة بالجيزة لخلاف على ملكية شقة

المضبوطات

ضبط 3 أطنان منظفات صناعية مغشوشة داخل مصنع بالجيزة

الطفل ووالدته

ترك المنزل بإرادته.. العثور على طفل القليوبية المتغيب

بالصور

دراسة تحسم الجدل.. هل زيت السمك يحمي من الزهايمر؟ النتائج قد تفاجئك

دراسة تحسم الجدل.. هل زيت السمك يحمي من الزهايمر؟ النتائج قد تفاجئك
دراسة تحسم الجدل.. هل زيت السمك يحمي من الزهايمر؟ النتائج قد تفاجئك
دراسة تحسم الجدل.. هل زيت السمك يحمي من الزهايمر؟ النتائج قد تفاجئك

في أحدث إطلالة.. سارة سلامة تثير الجدل بفستان صيفى جريء

سارة سلامة تثير الجدل بجمالها بفستان صيفى جرئ
سارة سلامة تثير الجدل بجمالها بفستان صيفى جرئ
سارة سلامة تثير الجدل بجمالها بفستان صيفى جرئ

هل القهوة ترفع ضغط الدم؟ الإجابة قد تفاجئك.. ومتى تصبح خطيرة؟

هل القهوة ترفع ضغط الدم فعلًا؟
هل القهوة ترفع ضغط الدم فعلًا؟
هل القهوة ترفع ضغط الدم فعلًا؟

بالحجاب.. حلا شيحة تخطف الأنظار في أحدث ظهور

بالحجاب..أحدث ظهور للنجمة حلا شيحة
بالحجاب..أحدث ظهور للنجمة حلا شيحة
بالحجاب..أحدث ظهور للنجمة حلا شيحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم نويصر - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: المصريون وسيدنا النبي.. حب لا تحدّه حدود

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أتيليه القاهرة.. المكان الذي يشبهنا!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مشروع الاستيطان الإسرائيلي E1 يهدد آفاق السلام

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : شارع إبراهيم باشا بالكوربة .. ذاكرة تاريخية تستعيد رونقها في الجمهورية الجديدة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثمرات الشورى الأسرية

المزيد