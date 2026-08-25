حبس مالك مدرسة استغلال بيانات أولياء الأمور الشخصية في الحصول على قروض

قرر قاضي المعارضات تجديد حبس مالك إحدى المدارس لاستغلاله بيانات أولياء الأمور الشخصية فى الحصول على قروض تعليمية لصالح إحدى شركات التمويل الاستهلاكى بالقاهرة 15 يوما بالتجمع

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل لعدة مقاطع فيديو تم تداولها بعدد من البرامج الحوارية والصفحات الإخبارية والحسابات بمواقع التواصل الإجتماعى تضمّنت تضرّر عدد من أولياء أمور الطلبة والطالبات بإحدى المدارس التعليمية الكائنة بالتجمع الأول من إدارة المدرسة لاستغلالها بياناتهم الشخصية فى الحصول على قروض تعليمية لصالح إحدى شركات التمويل الاستهلاكى بالقاهرة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 19 أغسطس الجارى تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول من (5 من أولياء أمور طلبة بالمدرسة المُشار إليه - مقيمين بنطاق محافظة القاهرة) بتضررهم من قيام إدارة المدرسة بإستغلال بياناتهم الشخصية وأولياء أمور آخرين بذات المدرسة لصرف قروض تعليمية بأسمائهم من إحدى شركات التمويل الإستهلاكى والكائنة بدائرة القسم عن طريق استخدام صور من بطاقات الرقم القومى الخاصة بهم والمدرجة بقسم شئون الطلبة بالمدرسة "دون علمهم".

وتم تحديد وضبط "مالك المدرسة المشار إليها" "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس)، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.