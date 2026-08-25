ضغط أمريكي متزايد على إيران.. هل تقود العقوبات إلى التفاوض أم التصعيد؟

قال علي المعموري، الزميل الأول في جامعة ديكن الأسترالية، إن العقوبات الجديدة على إيران ستدفعها على الأرجح نحو مزيد من التصعيد، لا تقديم التنازلات، في ظل ما وصفه بشعور طهران بتهديد وجودي، وأن الضغوط الاقتصادية الأميركية لم تحقق أهدافها خلال السنوات الماضية، ما دفع واشنطن إلى العودة مجدداً إلى هذا المسار.

وأوضح المعموري، خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن إيران قد تلجأ إلى تصعيد الضغوط في الخليج ومضيق هرمز، محذراً من أن أي تهديد لصادرات النفط عبر المضيق قد ينعكس على الاقتصاد العالمي، بما في ذلك الولايات المتحدة.

وأضاف أن طهران قادرة على الصمود لفترة طويلة أمام الضغوط، مستفيدة من طرق تجارية بديلة، بينها خطوط بحرية وبرية وسكك حديدية تربطها بروسيا والصين ودول آسيا الوسطى، ما يحد من قدرة واشنطن على خنق اقتصادها بالكامل.