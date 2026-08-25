كشفت دراسة حديثة عن نتائج واعدة بشأن استخدام أحد أدوية GLP-1 لعلاج السكري المرتبط بالثلاسيميا بيتا لدى المراهقين، بعدما أظهر الدواء تحسنًا ملحوظًا في عدد من مؤشرات السيطرة على مستويات السكر في الدم مقارنة بالعلاج بالأنسولين.

وتكتسب نتائج الدراسة أهمية خاصة، لأن الإصابة بالسكري لدى مرضى الثلاسيميا قد ترتبط بتراكم الحديد في الجسم نتيجة عمليات نقل الدم المتكررة، وهو ما يمكن أن يؤثر في وظيفة البنكرياس وقدرته على إنتاج الأنسولين.

ونُشرت نتائج البحث في مجلة Diabetologia، وأجراه فريق من الباحثين في جامعة عين شمس في مصر، وشمل مراهقين يعانون من السكري المرتبط بالثلاسيميا بيتا المعتمدة على نقل الدم.

ما هو دواء GLP-1 المستخدم في الدراسة؟

تنتمي أدوية GLP-1 إلى مجموعة علاجية أصبحت معروفة على نطاق واسع خلال السنوات الأخيرة، خاصة مع استخدامها في علاج السمنة، لكنها تُستخدم أيضًا منذ سنوات في السيطرة على مرض السكري من النوع الثاني.

ويعمل هذا النوع من الأدوية من خلال محاكاة تأثير هرمون طبيعي في الجسم، ما يساعد على تعزيز إفراز الأنسولين عندما ترتفع مستويات الجلوكوز في الدم، كما يساهم في تنظيم الشهية وإبطاء إفراغ المعدة وتحسين التحكم في سكر الدم.

وفي الدراسة، استخدم الباحثون دواء دولاجلوتايد (Dulaglutide)، وهو دواء من أدوية GLP-1 يُعطى عن طريق الحقن مرة واحدة أسبوعيًا.

لماذا قد يصاب مريض الثلاسيميا بالسكري؟

الثلاسيميا بيتا هي اضطراب وراثي يؤثر في إنتاج الهيموجلوبين، وهو البروتين المسؤول عن نقل الأكسجين داخل خلايا الدم الحمراء.

وفي الحالات الشديدة من الثلاسيميا، يحتاج المريض إلى عمليات نقل دم بصورة منتظمة للحفاظ على مستويات مناسبة من خلايا الدم والهيموجلوبين.

دواء أسبوعي للسكري يتفوق على الأنسولين لدى مراهقين مصابين بالثلاسيميا.. ماذا كشفت الدراسة؟

لكن الاعتماد المستمر على نقل الدم قد يؤدي إلى مشكلة أخرى، وهي تراكم الحديد في الجسم. ومع مرور الوقت، يمكن أن يتجمع الحديد في بعض الأعضاء، ومن بينها البنكرياس.

وقد يؤثر تراكم الحديد في خلايا البنكرياس المسؤولة عن إنتاج الأنسولين، ما يؤدي إلى تراجع كفاءة إفراز الهرمون وارتفاع خطر الإصابة بالسكري.

ولهذا السبب، يُعد السكري المرتبط بالثلاسيميا حالة تختلف في بعض جوانبها عن الأنواع الأخرى من مرض السكري، ويحتاج علاجها إلى متابعة دقيقة لمستويات السكر والحديد ووظائف الأعضاء.

تفاصيل الدراسة.. 80 مراهقًا تحت الاختبار

دواء أسبوعي للسكري يتفوق على الأنسولين لدى مراهقين مصابين بالثلاسيميا.. ماذا كشفت الدراسة؟

شملت الدراسة 80 مراهقًا تتراوح أعمارهم بين 10 و18 عامًا، وجميعهم مصابون بالسكري المرتبط بالثلاسيميا بيتا ويحتاجون إلى عمليات نقل دم بصورة منتظمة.

وكان المشاركون يعانون من عدم تحقيق استجابة علاجية كافية باستخدام دواء الميتفورمين، وهو أحد الأدوية الشائعة المستخدمة للمساعدة في السيطرة على مستويات السكر في الدم.

وقسم الباحثون المشاركين إلى مجموعتين.

تلقت المجموعة الأولى دواء دولاجلوتايد مرة واحدة أسبوعيًا، بينما تلقت المجموعة الثانية العلاج بالأنسولين يوميًا.

واستمرت فترة العلاج والمتابعة لمدة 24 أسبوعًا، وبعد ذلك قارن الباحثون مجموعة من المؤشرات المتعلقة بالتحكم في مستويات الجلوكوز بين المجموعتين.

ماذا حدث لمستويات السكر بعد استخدام دولاجلوتايد؟

أظهرت النتائج تحسنًا أكبر في عدد من مؤشرات التحكم في سكر الدم لدى المراهقين الذين تلقوا دولاجلوتايد مقارنة بالمجموعة التي تلقت الأنسولين.

ومن أبرز النتائج التي سجلها الباحثون انخفاض التذبذب في مستويات الجلوكوز، إلى جانب انخفاض متوسط مستويات السكر في الدم.

كما قضى المشاركون الذين تلقوا الدواء وقتًا أطول ضمن النطاق المستهدف لمستويات الجلوكوز، وهو مؤشر مهم عند تقييم مدى نجاح العلاج في الحفاظ على مستويات السكر تحت السيطرة خلال اليوم.

وتُعد هذه النقطة مهمة بشكل خاص، لأن تقييم علاج السكري لا يعتمد فقط على قراءة واحدة لمستوى السكر، وإنما يهتم أيضًا بمدى استقرار مستويات الجلوكوز وعدم تعرض المريض لارتفاعات أو انخفاضات حادة ومتكررة.

هل تسبب الدواء في زيادة الوزن؟

من النتائج اللافتة في الدراسة أن المراهقين الذين تلقوا دولاجلوتايد لم يسجلوا زيادة ملحوظة في الوزن خلال فترة المتابعة.

وهذه النتيجة قد تكون مهمة عند دراسة أدوية السكري، خصوصًا أن بعض العلاجات قد ترتبط بزيادة الوزن لدى بعض المرضى.

ومع ذلك، لا يمكن اعتبار هذه النتيجة دليلًا نهائيًا على أن الدواء مناسب لجميع المراهقين المصابين بالثلاسيميا، لأن الدراسة كانت محدودة العدد والمدة، ويحتاج الأمر إلى أبحاث أكبر لتقييم تأثير العلاج على الوزن والصحة العامة على المدى الطويل.

مفاجأة أخرى.. هل يمكن أن يساعد الدواء في تقليل الحديد؟

لم تتوقف النتائج عند مؤشرات سكر الدم فقط، إذ ظهرت خلال الدراسة إشارات أولية لاحتمال ارتباط العلاج بانخفاض تراكم الحديد في الجسم.

لكن هذه النقطة تحديدًا تحتاج إلى مزيد من البحث، ولا يمكن حتى الآن الجزم بأن دولاجلوتايد يقلل الحديد الزائد لدى مرضى الثلاسيميا.

ويحتاج الباحثون إلى دراسات أكبر وأطول زمنًا لمعرفة ما إذا كانت هذه الملاحظة تمثل تأثيرًا حقيقيًا للدواء أم أنها مرتبطة بعوامل أخرى.

لماذا قد تكون أدوية GLP-1 مهمة لمرضى السكري المرتبط بالثلاسيميا؟

تكمن أهمية هذه الأدوية في اختلاف طريقة عملها عن مجرد إعطاء الأنسولين من الخارج.

فأدوية GLP-1 يمكن أن تساعد على تحفيز البنكرياس للاستفادة من قدرته المتبقية على إنتاج الأنسولين، وهو ما قد يكون مهمًا لدى مرضى الثلاسيميا الذين تعرضت خلايا البنكرياس لديهم للتأثر نتيجة تراكم الحديد.

لكن ذلك لا يعني أن البنكرياس يستطيع استعادة وظيفته بالكامل، أو أن جميع مرضى الثلاسيميا سيستجيبون بالطريقة نفسها للعلاج.

هل يمكن أن يحل دولاجلوتايد محل الأنسولين؟

رغم النتائج المشجعة، لا تعني الدراسة أن دولاجلوتايد أصبح بديلًا للأنسولين لجميع المراهقين المصابين بالسكري المرتبط بالثلاسيميا.

فالدراسة شملت عددًا محدودًا نسبيًا من المشاركين، واستمرت لمدة 24 أسبوعًا فقط، وبالتالي لا تزال هناك حاجة إلى تجارب سريرية أكبر تشمل أعدادًا أكثر من المرضى ومراكز طبية متعددة، مع فترات متابعة أطول.

كما يجب تقييم سلامة الدواء على المدى البعيد لدى الأطفال والمراهقين المصابين بالثلاسيميا، إلى جانب دراسة تأثيره المحتمل على الحديد ووظائف البنكرياس والكبد والقلب.

نتائج واعدة ولكنها لا تغير العلاج من تلقاء نفسها

تكشف الدراسة عن اتجاه بحثي مهم يمكن أن يفتح الباب أمام خيارات علاجية جديدة للسكري المرتبط بالثلاسيميا، خاصة لدى المرضى الذين لا يحصلون على استجابة كافية للعلاجات التقليدية.

لكن النتائج الحالية تظل واعدة وليست حاسمة، ولذلك لا ينبغي للمريض أو أسرته إيقاف الأنسولين أو تغيير جرعات أدوية السكري أو البدء في استخدام دولاجلوتايد دون الرجوع إلى الطبيب المختص.

ويظل التحكم في مستويات السكر، ومتابعة مخزون الحديد، والالتزام بخطة علاج الثلاسيميا، من أهم عوامل حماية المريض من المضاعفات.

وبينما تحتاج نتائج الدراسة إلى تأكيد من أبحاث أكبر، فإن اكتشاف علاج يمكن أن يحسن استقرار سكر الدم لدى المراهقين المصابين بالثلاسيميا قد يمثل خطوة مهمة نحو تطوير طرق أكثر دقة للتعامل مع هذه الفئة من المرضى.