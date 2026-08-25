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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الغرف التجارية: معرض «أهلاً مدارس» يوفر احتياجات الطلاب بأسعار مخفضة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

أكد الدكتور علاء عز، مستشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن معرض «أهلاً مدارس» يأتي في إطار جهود الدولة لتوفير المستلزمات والأدوات المدرسية والاحتياجات الأساسية للطلاب بأسعار مناسبة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحرصًا على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد.

وأوضح أن المعرض يتيح للأسر فرصة الحصول على مختلف احتياجات أبنائهم من المستلزمات المدرسية، من خلال تشكيلة متنوعة تشمل الأدوات والحقائب والملابس وغيرها من المنتجات المرتبطة بالعام الدراسي، مع الحرص على تقديمها بجودة جيدة وأسعار مخفضة.

وأشار عز إلى أن إقامة المعرض مبكرًا واستمراره حتى الأول من أكتوبر يمنح الأسر فترة زمنية مناسبة لشراء احتياجات أبنائها قبل انطلاق الدراسة وخلال الأسابيع الأولى من العام الدراسي، لافتًا إلى أن التخفيضات على المنتجات تتراوح بين 15% و40%.

وشدد مستشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية على أهمية توفير السلع والمستلزمات المدرسية بأسعار مناسبة وجودة جيدة، بما يساعد الأسر على تلبية احتياجات أبنائها دون تحمل أعباء مالية إضافية، خاصة مع زيادة الطلب على هذه المنتجات خلال موسم العودة إلى المدارس.

وأكد أن نجاح معارض «أهلاً مدارس» يعتمد على استمرار التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المشاركة، إلى جانب الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، بما يساهم في توسيع نطاق الاستفادة من المعارض والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين.

ولفت إلى أهمية التوسع في إقامة معارض «أهلاً مدارس» بمختلف المحافظات، بما يضمن توفير المستلزمات المدرسية في المناطق المختلفة بأسعار مخفضة، ويدعم جهود الدولة في مواجهة ارتفاع تكاليف مستلزمات العام الدراسي، ويخفف الأعباء عن الأسر المصرية.

أهلاً مدارس معرض «أهلاً مدارس» توفير المستلزمات والأدوات المدرسية

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