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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مفاجأة عن أسعار البنزين والسولار.. رئيس الشعبة يعلن التفاصيل

البنزين
البنزين
البهى عمرو

تترقب الأسواق قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشأن أسعار الوقود، وسط تساؤلات حول العوامل التي تستند إليها اللجنة عند تقييم تكلفة البنزين والسولار

وأكد حسن نصر، رئيس شعبة المواد البترولية، أن تحديد الأسعار لا يعتمد على مؤشر واحد، وإنما يخضع لمجموعة من المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية.

أسعار النفط العالمية 

البنزين والسولار
البنزين 

وأوضح حسن نصر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «إيه الحكاية» المذاع عبر قناة «المحور»، أن أسعار النفط العالمية تأتي في مقدمة العوامل المؤثرة في تكلفة توفير المنتجات البترولية.

وأشار إلى أن أي تحركات في أسعار النفط بالأسواق العالمية يمكن أن تنعكس على تكلفة المنتجات البترولية، خاصة في ظل ارتباط السوق المحلية بالأسواق العالمية.

سعر الدولار 

أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة 7 أغسطس 2026 في مصر
البنزين 

ولفت رئيس شعبة المواد البترولية إلى أن تحركات سعر صرف الدولار تمثل عاملًا مهمًا في حسابات أسعار الوقود، نظرًا لارتباط جزء من تكلفة استيراد المنتجات البترولية بالعملة الأجنبية.

وأوضح أن تغيرات سعر الصرف تدخل ضمن مجموعة من المؤشرات التي تتم دراستها عند تقييم الوضع الحالي للسوق.

التضخم والأموال الساخنة 

البنزين والسولار
البنزين 

وأضاف حسن نصر أن تدفقات الأموال الساخنة ومعدلات التضخم والسياسات النقدية للدولة تعد أيضًا من المؤشرات التي يمكن أن تدخل ضمن حسابات تحديد أسعار المنتجات البترولية.

وأكد أن اللجنة تنظر إلى مجموعة متكاملة من المتغيرات الاقتصادية قبل اتخاذ قرارها بشأن الأسعار.

توافر البنزين والسولار 

 

وشدد رئيس شعبة المواد البترولية على أن استمرار توافر البنزين والسولار وعدم وجود أزمة في الإمدادات لا يعني بالضرورة حسم موقف الأسعار.

وأوضح أن القرار النهائي بشأن تثبيت أسعار الوقود أو تعديلها يظل من اختصاص لجنة التسعير التلقائي، وفقًا للمؤشرات والبيانات التي يتم تقييمها قبل اتخاذ القرار.

البنزين البنزين والسولار السولار البترول أسعار الوقود

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