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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

هشام يونس: لجنة القيد والمجلس لم يجتمعا ولم يصدر أي قرار بشأن أي متقدم أو صحيفة حتى الآن

هشام يونس
هشام يونس
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

دعا الكاتب الصحفي هشام يونس، عضو لجنة القيد بنقابة الصحفيين، الزملاء الصحفيين إلى عدم نشر أخبار مجهلة فيما يتعلق بلجنة القيد، مؤكدًا أن أي مصدر لديه معلومة يجب أن يتحلى بالشجاعة ويعلمها للجميع.

وقال في تصريحات صحفية: «ليس من اللائق أن نطالب بإصدار قانون لحرية تداول المعلومات، بينما يتوارى بعضنا وراء مصادر مجهلة»، مضيفًا أن كل ما يتم تداوله حول أسماء بعض المتقدمين، أو أسماء بعض الصحف، والموقف النهائي من استمرارها في قائمة المتقدمين أو عدمه، ليس سوى اجتهادات وشائعات.

وأكد أن لجنة القيد لم تجتمع منذ آخر اجتماع لها يوم 13 أغسطس الجاري، وأن مجلس النقابة لم يجتمع منذ يوم 12 أغسطس الجاري، مشددًا على أن اللجنة والمجلس سيجتمعان لمراجعة أوراق المتقدمين والصحف، وإعلان الموقف النهائي منها، مطالبًا  بأن يكون الاحتكام إلى القانون واللائحة والسوابق النقابية.

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