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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نقابة الصحفيين تجدد بروتوكول لمنح أعضائها الدراسات العليا والتدريب

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
عبدالوكيل أبو القاسم

جدد خالد البلشي، نقيب الصحفيين، والدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بروتوكول التعاون بين النقابة والأكاديمي

ويشمل البروتوكول مجالات الدراسات العليا والتدريب، مع منح أعضاء نقابة الصحفيين خصومات على الرسوم الدراسية لبرامج الدراسات العليا، تصل إلى 25% عند تقدم 5 دارسين، وترتفع إلى 35% في حال تجاوز عدد المتقدمين 20 دارسًا.

كما تتيح الأكاديمية لأعضاء النقابة إجراء الاختبارات الخاصة باجتياز التويفل والتحول الرقمي بمصروفات مناسبة، إلى جانب تبادل الأساتذة والخبراء للتدريس والتدريب في برامج الدراسات العليا والتدريب.

وينص البروتوكول على إتاحة استفادة الأكاديمية من إمكانات مركز التدريب بنقابة الصحفيين، وفقًا للشروط التي يتفق عليها الطرفان، فضلًا عن استكشاف مجالات جديدة للتعاون، تشمل تبادل المعلومات والخبرات، وتنظيم ورش عمل مشتركة، وإطلاق مبادرات تثقيفية في مجالات متعددة.

وأكد الطرفان أهمية استمرار التعاون المشترك، بما يعزز البحث العلمي ونقل المعرفة، ويدعم تطوير مهارات الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي.

ومنح  الدكتور إسماعيل عبد الغفار، الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، درع الأكاديمية، معربًا  عن سعادته بتجديد التعاون، مؤكدًا أنه يمثل خطوة إيجابية لتعزيز جسور التواصل والتفاهم والروابط الثقافية والعلمية بين الأكاديمية ونقابة الصحفيين.

وحضر البرتوكول من أعضاء مجلس النقابة كل من :" حسين الزناتي، هشام يونس، ومحمد السيد الشاذلي، وأيمن عبد المجيد".

كما شهد تجديد البرتوكول بين النقابة والأكاديمية، توقيع برتوكولات مشتركة بين الأكاديمية والهيئة العامة للاستعلامات، والهيئة الوطنية للإعلام، وعدد من المؤسسات الصحفية.

الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري نقابة الصحفيين الصحفيين صحافة تدريب

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