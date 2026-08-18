تظهر في هذا الموعد.. رابط الحصول على نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026

يترقب طلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026 ظهور نتيجة المرحلة التي من المتوقع أن يتم الإعلان عنها خلال 72 ساعه من غلق المرحلة، والتي اغُلقت أمس الاثنين، ويمكن الاطلاع على نتيجة التنسيق عبر هذا الرابط.

وكان قد أعلن مكتب التنسيق، أن تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثانية سيستمر حتى الساعة السابعة مساء أمس الإثنين الموافق 17 أغسطس 2026، بدلًا من الموعد المحدد سابقًا في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الأحد الموافق 16 أغسطس 2026.

الطب من 80% والأسنان75% .. القائمة الكاملة لـ تنسيق الجامعات الأهلية 2026 آخر فرصة للتسجيل في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026.. عبر هذا الرابط إعلان تنسيق الجامعات الخاصة 2026.. الطب 81% والأسنان 77% والصيدلة 71% الطب 80% والتمريض 53%.. ننشر تنسيق الجامعات الأهلية 2026 كاملًا إعلان تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية.. بعد قليل آخر موعد لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الحكومية..اليوم أماكن شاغرة لطلاب الشعبة العلمية في تنسيق الجامعات 2026 .. كليات متاحة وفرص جديدة غدًا.. آخر موعد لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الحكومية موعد انطلاق مرحلة تقليل الاغتراب بتنسيق الجامعات 2026 خطوة بخطوة.. سجل الآن بالمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026

كما تؤكد الوزارة أن موقع التنسيق الإلكتروني يتيح للطلاب تسجيل الرغبات أو تعديلها على مدار 24 ساعة خلال فترة التسجيل، ويمكن للطلاب الاستفادة من خدمات معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية، والتي تقدم الدعم الفني والإرشادي للطلاب مجانًا خلال مواعيد العمل الرسمية.

وتدعو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الطلاب وأولياء الأمور إلى الاعتماد على المنصات الرسمية للوزارة للحصول على المعلومات الصحيحة والمحدثة بشأن أعمال التنسيق، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات المتداولة من مصادر غير رسمية.

🔗 موقع التنسيق الإلكتروني:

www.tansik.digital.gov.eg