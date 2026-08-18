تظهر في هذا الموعد.. رابط الحصول على نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026

يترقب طلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026 ظهور نتيجة المرحلة التي من المتوقع أن يتم الإعلان عنها خلال 72 ساعه من غلق المرحلة، والتي اغُلقت أمس الاثنين، ويمكن الاطلاع على نتيجة التنسيق عبر هذا الرابط.
وكان قد أعلن مكتب التنسيق، أن تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثانية سيستمر حتى الساعة السابعة مساء أمس الإثنين الموافق 17 أغسطس 2026، بدلًا من الموعد المحدد سابقًا في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الأحد الموافق 16 أغسطس 2026.
كما تؤكد الوزارة أن موقع التنسيق الإلكتروني يتيح للطلاب تسجيل الرغبات أو تعديلها على مدار 24 ساعة خلال فترة التسجيل، ويمكن للطلاب الاستفادة من خدمات معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية، والتي تقدم الدعم الفني والإرشادي للطلاب مجانًا خلال مواعيد العمل الرسمية.
وتدعو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الطلاب وأولياء الأمور إلى الاعتماد على المنصات الرسمية للوزارة للحصول على المعلومات الصحيحة والمحدثة بشأن أعمال التنسيق، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات المتداولة من مصادر غير رسمية.
🔗 موقع التنسيق الإلكتروني:
www.tansik.digital.gov.eg