التعليم العالي: جراحة ويبل بالروبوت لعلاج ورم برأس البنكرياس بالمعهد القومي للأورام

نجح فريق طبي بالمعهد القومي للأورام بجامعة القاهرة، في إجراء جراحة ويبل باستخدام الروبوت الجراحي لاستئصال ورم برأس البنكرياس والاثني عشر، وذلك بالتزامن مع مرور 15 عامًا على بدء تجربة الجراحة الروبوتية بالمعهد.

وتأتي الجراحة ضمن ورشة متخصصة نظمها المعهد، وشهدت تدريبًا عمليًا وتبادلًا للخبرات في مجال جراحات أورام الجهاز الهضمي، بما يدعم تطوير مهارات الكوادر الطبية والاستفادة من أحدث التقنيات الجراحية.

ويُعد المعهد من أوائل المؤسسات الطبية في مصر التي أدخلت الجراحة الروبوتية عام 2011 باستخدام نظام دافنشي الجراحي، ويمثل نجاح جراحة ويبل بالروبوت إضافة جديدة لمسيرته في تطوير الجراحات طفيفة التوغل وتوطين التقنيات الحديثة في علاج الأورام.