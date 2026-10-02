ضربة موجعة لـ أشرف داري في المحكمة الرياضية الدولية| تفاصيل

تشهد أروقة المحكمة الرياضية الدولية قضية تتعلق بالمغربي أشرف داري، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على خلفية صفقة انتقاله إلى القلعة الحمراء قادمًا من نادي بريست الفرنسي.

أشرف داري يتلقى ضربة موجعة

وعلمت «صدى البلد» أن القضية تعود إلى الفترة التي انتقل خلالها أشرف داري إلى الأهلي، حيث كان اللاعب مرتبطًا باتفاق مع وكيل أعمال إسباني يُدعى «ديفيد»، قبل إتمام الصفقة، إلا أن الوكيل لم يحصل على العمولة الخاصة بانتقال اللاعب من بريست إلى الأهلي.

وحسب مصدر مطلع، يطالب الوكيل الإسباني أشرف داري بالحصول على مبلغ 800 ألف يورو، تشمل قيمة العمولة المستحقة، إلى جانب غرامة مالية عن التأخير في سداد المستحقات، وهو ما أدى إلى تصعيد الأمر إلى المحكمة الرياضية الدولية.

وأضاف المصدر أن القضية شهدت تطورًا جديدًا مطلع الأسبوع الجاري، بعدما استمعت المحكمة الرياضية إلى أقوال والد أشرف داري، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في إطار إجراءات نظر القضية والاستماع إلى أطرافها.

وتواصل المحكمة الرياضية إجراءاتها بشأن القضية، في انتظار استكمال المستندات والاستماع إلى جميع الأطراف المعنية قبل إصدار القرار النهائي.

يأتي هذا الملف في الوقت الذي يواصل فيه أشرف داري مشواره مع النادي الأهلي، الذي انضم إلى صفوفه قادمًا من بريست الفرنسي، وسط متابعة من جانب إدارة القلعة الحمراء لتطورات القضية والإجراءات القانونية المتعلقة بها.