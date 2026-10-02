قرار جديد من حسام حسن تجاه 4 لاعبين في منتخب مصر

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن قرارات جديدة داخل منتخب مصر، بشأن عدد من اللاعبين، مؤكدًا أن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن قرر فتح صفحة جديدة معهم خلال الفترة المقبلة.

وقال شوبير، خلال تصريحات تلفزيونية، إن الجهاز الفني لمنتخب مصر قرر فتح صفحة جديدة مع جميع اللاعبين، وبالتحديد محمد الشناوي، وأحمد الشناوي، ومصطفى محمد، وناصر ماهر، على أن يحصلوا على فرص جديدة بداية من التجمع المقبل.

وأضاف أن جميع الخلافات أو الشوائب مع محمد عبد المنعم انتهت، موضحًا أن اللاعب غادر معسكر منتخب مصر بالتوافق مع نادي نيس الفرنسي.

ويواصل منتخب مصر تحضيراته الفنية والبدنية استعدادًا لمواجهة جنوب أفريقيا وديًا، والمقرر إقامتها مساء الأحد المقبل، ضمن برنامج الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، لتجهيز جميع العناصر والاستقرار على التشكيل الأمثل خلال الفترة المقبلة.

ويركز الجهاز الفني خلال التدريبات على معالجة الأخطاء والسلبيات التي ظهرت خلال المباريات الأخيرة، إلى جانب تنفيذ بعض الجمل التكتيكية والاطمئنان على جاهزية اللاعبين بدنيًا وفنيًا، بهدف الوصول إلى أعلى معدلات الانسجام قبل مواجهة جنوب أفريقيا.

وكانت بعثة منتخب مصر قد عادت إلى القاهرة قادمة من جنوب السودان، عقب ختام المعسكر الخارجي، حيث قرر الجهاز الفني مواصلة الاستعداد للمواجهة الودية، في ظل ضيق الوقت بين المباريات.

وتعد مواجهة جنوب أفريقيا اختبارًا قويًا لمنتخب مصر، حيث يسعى الجهاز الفني لتحقيق أكبر استفادة فنية من اللقاء، ومنح الفرصة لعدد من اللاعبين وتجربة بعض العناصر في مراكز مختلفة، ضمن خطة الاستعداد للاستحقاقات الرسمية المقبلة.

وكان منتخب مصر قد حقق فوزًا كبيرًا على مضيفه جنوب السودان بخمسة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما الثلاثاء الماضي على استاد جوبا الوطني، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة الثانية، بينما جاء منتخب مالاوي في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، ثم أنجولا برصيد نقطة واحدة، ويتذيل جنوب السودان المجموعة دون نقاط.