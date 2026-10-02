الاتحاد الإفريقي يدعو مصر وإثيوبيا وإريتريا إلى ضبط النفس وخفض التصعيد

دعت مفوضية الاتحاد الإفريقي مصر وإثيوبيا وإريتريا إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب أي تحركات أو تصريحات من شأنها زيادة التوترات وتقويض السلام والاستقرار الإقليميين.

وأعربت المفوضية، في بيان، عن متابعتها بقلق تصاعد التوترات بين الدول الثلاث، مشددة على أهمية الحفاظ على قنوات الاتصال، وحثت القاهرة وأديس أبابا وأسمرة على معالجة خلافاتها عبر القنوات الدبلوماسية القائمة والحوار السلمي، بما يتماشى مع مبادئ القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي.

وأكدت مفوضية الاتحاد الإفريقي استعدادها، بالتشاور مع الدول المعنية، لدعم الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الحوار والتوصل إلى حلول سلمية للخلافات.

ويأتي موقف الاتحاد الإفريقي في ظل تصاعد التوترات بين مصر وإثيوبيا وإريتريا، وسط مخاوف من تداعيات الخلافات القائمة على الأمن والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي.