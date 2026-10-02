ترامب: القدرات التصنيعية العسكرية لإيران انهارت.. ولا نعرف مع من نتعامل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن القدرات التصنيعية العسكرية لإيران انهارت، مشيرًا إلى أن معظم القادة الإيرانيين رحلوا، وهو ما يجعل الولايات المتحدة لا تعرف على وجه التحديد مع من تتعامل داخل طهران.

وأضاف ترامب، في خطاب له فجر اليوم الجمعة، أنه على إيران اتخاذ «قرار صائب وحكيم»، محذرًا من أنها لن تصمد طويلًا إذا لم تتخذ القرار المناسب.

وتأتي تصريحات الرئيس الأمريكي في ظل استمرار التوترات بين واشنطن وطهران، وتبادل التهديدات بين الجانبين، وسط تعثر المساعي الدبلوماسية الرامية إلى احتواء التصعيد والتوصل إلى تسوية للصراع.

وكان ترامب قد كرر في تصريحات سابقة أن الضربات الأمريكية ألحقت أضرارًا كبيرة بالقدرات العسكرية الإيرانية، بما في ذلك منظومات الصواريخ والطائرات المسيّرة ومرافق التصنيع العسكري، كما تحدث عن خسائر كبيرة في صفوف القيادة الإيرانية.