قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طلب وخطاب شكر.. نيس يحسم الجدل حول مغادرة محمد عبد المنعم بعثة منتخب مصر
هل النبي محمد حي في قبره؟.. الحقيقة الشرعية بالأدلة
مصر تمهل مستشار السفارة الإثيوبية بالقاهرة 48 ساعة لمغادرة البلاد
لم أوقع العقد.. محمد ثروت يكشف مفاجأة عن انسحابه من مهرجان الموسيقى العربية
مبدأ المعاملة بالمثل.. مصر تعلن مستشار السفارة الإثيوبية شخصا غير مرغوب فيه
القوات اليمنية تحبط هجمات حوثية واسعة في تعز.. ومقـ.تل وإصابة 100 عنصر
مستشار السفارة الإثيوبية غير المرغوب فيه يدعى اجازى ايملو بوروجى
بعد صوت أندرويد الغامض.. مستخدمو آيفون 18 برو يشكون من خلل صوتي غريب
أنجبته من علاقة محرمة ووالده محبوس.. سقوط سيدة ألقت رضيعها أمام دار أيتام بالشيخ زايد
الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا يتفقان على تسريع صرف 45 مليار يورو من قرض 2027
إبراهيم حسن يحسم الجدل بشأن محمد صلاح: لا توجد أزمة ورحيله كان باتفاق مسبق
المستشار الألماني يحذر من تقليص المساعدات المقدمة لأوكرانيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

لم أوقع العقد.. محمد ثروت يكشف مفاجأة عن انسحابه من مهرجان الموسيقى العربية

المطرب محمد ثروت
المطرب محمد ثروت
سعيد فراج

أصدر المطرب محمد ثروت، بيانًا توضيحيًا، لكشف تفاصيل اعتذاره عن المشاركة بمهرجان الموسيقى العربية، هذا العام 2026، بدار الأوبرا المصرية. 

وقال محمد ثروت، في بيانه: «أنا رجل أُقدّر مكانتي وتاريخي، وأعرف جيدًا متى وأين أتحدث. لذلك فضّلت ألا أكشف عبر وسائل الإعلام تفاصيل ما دار داخل كيان أحبه وأعتز به، وهو دار الأوبرا المصرية، وسأعرض أسبابي كاملة، موثقة ومسببة، في الوقت والمكان المناسبين».

وتابع محمد ثروت: «أؤكد أن موقفي لا يتعلق بأجور الفنانين. فالحديث في المؤتمر الصحفي عن من تقاضي أجرًا ومن تنازل عنه، رغم أنني كنت قد تنازلت عن أكثر من 75% من أجري في هذا الحفل. ومن يعرف تاريخي يعرف أن علاقتي بالفن وبالأوبرا لم تكن يومًا مادية؛ وآخر ذلك مشاركتي دون أجر في حفلتي الأسبوع الثقافي المصري بدولة قطر مع دار الأوبرا ووزارة الثقافة و ايضاً مع وزارة الثقافة المصرية و الخارجية حفل مع الأوركسترا الملكية بالمملكة المغربية، إهداءً مني وتمثيلاً لبلدي مصر». 

واستطرد قائلاً: «الفنان المشارك، سواء بأجر أو بدون أجر، يستحق كامل الاحترام. ولا يصح أن يتحول إلى رقم في مؤتمر صحفي، أو أن نظهر وكأننا نستعطف الفنانين لأننا “معندناش فلوس”. والإفصاح عن مثل هذه التفاصيل يهين قيمة كل فنان مصري و عربي مشارك قبل أن يمس أي فنان اعتذر أو لم يشارك». 

أسباب الاعتذار 

وأوضح محمد ثروت: «اعتراضي وقرار عدم مشاركتي في المهرجان هذه الدورة يتعلق بالمنهج وأكواد المهنة واحترام القامات الفنية، لا بتحويل الفن إلى حديث عن أرقام وميزانيات أو استخدامه في أمور بعيدة عن رسالته الأساسية.. وللتوضيح: أنا لم أوقّع عقد مشاركتي في مهرجان الموسيقى العربية لعام 2026. وطلبت عدم الإعلان عن مشاركتي قبل استكمال التعاقد وتعديل بعض البنود، ومنها بند يحمّلني مسؤولية قانونية عن المصنفات التي سأؤديها لفنانين غيري واغنيات من التراث، رغم أن البرنامج يتضمن أعمالًا تراثية للفنان عبد الحليم حافظ والموسيقار محمد عبد الوهاب وغيرهما و انا لا امتلك حقوقها ووعدنا بحذف هذا البند ولم يتم ذلك حتي الان». 

وأضاف محمد ثروت: «وإذا كان لا بد من الحديث عن التنازل عن الأجور، فالشكر يجب أن يكون لكل الفنانين دون تخصيص أو مقارنة. كلنا ندعم مصر، ولا يحتاج فنان مصري إلى إثبات وطنيته بأجر تنازل عنه أو حفل قدمه دون مقابل.. وأنا تحديدًا لا أقبل أن يزايد أحد على وطنيتي أو على ما قدمته لبلدي طوال عمري». 

واختتم محمد ثروت: «كل ما أريده هو أن أقدم فنًا يليق بجمهوري، وباسمي، وبدار الأوبرا المصرية التي أحبها وأحترم تاريخها.. الفنان أكبر من أجره، ودار الأوبرا المصرية أكبر من ميزانية حفل، ومصر أكبر من أن نختزل قيمة فنانيها في أرقام». 

محمد ثروت مهرجان الموسيقى العربية درا الأوبرا المصرية المطرب محمد ثروت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الشتوي

الساعة 12 هترجع 11 يوم خميس بالليل.. بدء التوقيت الشتوي رسميًا في هذا الموعد

المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي

تطور خطير.. قوات الحوثي تقصف محطة كهرباء المسجد النبوي في المدينة المنورة

1000 جنيه خسارة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع

1000 جنيه خسارة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع

الشفيقتين

حادث مأساوي في بلقاس.. مصرع طفلتين شقيقتين إثر سقوطهما من الطابق التاسع

طوله 15 مترًا.. السيطرة على حريق مجسم ميدان الساعة بمدخل بورسعيد

طوله 15 مترا.. حريق يلتهم مجسم ميدان الساعة بمدخل بورسعيد

ترخيص سيارة ملاكي ثلاث سنوات

بعد قرار التخفيض.. كم يكلف ترخيص سيارة ملاكي 3 سنوات؟

أطفال البحيرة

«صورة أطفال البحيرة توقف اجتماعات روما».. وزير الري يوجه بتحرك عاجل خلال 48 ساعة

الزمالك

9 لاعبين على أعتاب الرحيل مجانا من الزمالك نهائي الموسم

ترشيحاتنا

الدكتور هاني إبراهيم فهمي

دراسة مقارنة.. هاني إبراهيم يحصل على الدكتوراه في العلوم البيئية من جامعة عين شمس

مفتي الجمهورية

مفتي الجمهورية يدين الهجوم الإرهابي على محطة لتوزيع الكهرباء بالمدينة المنورة

شيخ الأزهر

الأزهر: المساس بسلامة المدينة المنورة وأهلها يتنافى مع حرمة البقاع المقدسة ومكانتها

بالصور

قبل التخليل| كيف تختارين الزيتون والليمون؟.. علامات تكشف الثمرة الجيدة

الزيتون المخلل
الزيتون المخلل
الزيتون المخلل

وسط أجواء مبهجة.. صابرين تحتفل بزفاف نجلها بحضور يسرا وإلهام شاهين وليلى علوي

صابرين
صابرين
صابرين

لوك جريء.. هاندا أرتشيل تتألق بإطلالة ساحرة

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

اللهم صيبًا نافعًا.. أمطار الخير تهطل على المدينة المنورة والمسجد النبوي

هطول الأمطار على المسجد النبوي الشريف
هطول الأمطار على المسجد النبوي الشريف
هطول الأمطار على المسجد النبوي الشريف

فيديو

باسكال مشعلاني

باسكال مشعلاني: صورت بيت الشعر في القلعة بالأردن وردود الفعل فاقت التوقعات.. خاص

باسكال مشعلاني

باسكال مشعلاني: صورت أغنية «بيت الشعر» فى القلعة بالاردن وردود الفعل فاقت التوقعات .. خاص

مصطفى شوقي

مصطفى شوقي يطرح كليب بعنوان «العب يا سمك»

صورة من حضور وزير الدفاع

وزير الدفاع: حريصون على تطوير منظومة إدارة الحرب الكيميائية لتنفيذ كافة المهام المكلفة بها تحت مختلف الظروف.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد