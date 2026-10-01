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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إلهام عبد البديع تعلن انفصالها للمرة الثانية رسميًا

إلهام عبد البديع
إلهام عبد البديع
محمد سعيد

أعلنت الفنانة إلهام عبد البديع خبر انفصالها رسميًا، كاشفة عن العديد من الكواليس والتفاصيل الخاصة بحياتها الشخصية والفنية خلال حلولها ضيفة على الإعلامي شادي محمد في برنامج وبودكاست «شادي والنجوم» المذاع عبر «راديو في السكة».

وأوضحت إلهام عبد البديع خلال اللقاء أنها منفصلة منذ ما يقرب من 10 أشهر، فضلت خلالها التكتم على الخبر وعدم الإعلان عنه، قائلة: «انفصلت من 10 شهور ومكنتش عارفة اللي جاي رايح فين، خبيت وما أعلنتش، وكان دائمًا بيتردد سؤال: هل أنتِ منفصلة أم متزوجة؟».

السوشيال ميديا 

وأبدت عبد البديع استياءها من تركيز الجمهور والوسائل الإعلامية على حياتها الشخصية بدلاً من مسيرتها الفنية، مؤكدة: «أكثر سؤالين بتسألهم باستمرار هما: أنتِ متجوزة ولا مطلقة؟ وبطلتي تمثيل ولا لأ؟ وأنا حابة الناس تهتم بأعمالي الفنية أكتر من حياتي الشخصية».

وأكدت إلهام أن هذا الانفصال ليس الأول في حياتها بل هو «الثاني»، مشددة في الوقت ذاته على أنها لم تعتزل الفن كما يروج البعض، وتستعد لمواصلة نشاطها الفني خلال الفترة المقبلة.

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