المستشار الألماني يحذر من تقليص المساعدات المقدمة لأوكرانيا

حذر المستشار الألماني فريدريش ميرز، من تقليص المساعدات المقدمة لأوكرانيا لما له من تداعيات خطيرة على الأمن في أوروبا.

وقال المستشار الألماني - في خطاب حول السياسة الخارجية اليوم الخميس- "إذا تراجعنا في ألمانيا، فإن أوروبا ستتراجع. وإذا تراجعت أوروبا، فإن أوكرانيا ستتراجع أيضا".

كما حذر - بحسب شبكة “دويتشه فيله” الألمانية - تحديدا من أن روسيا قد تهاجم ألمانيا وحلف شمال الأطلسي (ناتو) في حال سقوط أوكرانيا، مشددا على أنه "إذا فشلنا في إيقاف موسكو، فإن آلة الحرب الروسية ستنقلب عاجلا أم آجلا ضدنا، وضد حلف الناتو نفسه. ويجب ألا نغض الطرف عن هذا الخطر".

وأشار المستشار الألماني إلى أن غياب الدعم الألماني لكييف قد يؤدي إلى انتهاء الحرب بما وصفه بـ "سلام مفروض" على أوكرانيا مما سيترتب عليه تداعيات قد تشمل زيادة الهجرة الجماعية باتجاه الغرب وزعزعة استقرار أوكرانيا.

وقال إن "الوحدة والقوة تظلان شرطين مسبقين لإجراء مفاوضات ناجحة مع موسكو. وهذا لا يمكن إلا أن يشجعنا على إبقاء الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانبنا في سياستنا المتعلقة بأوكرانيا".