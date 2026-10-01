بعد قرار التخفيض.. كم يكلف ترخيص سيارة ملاكي 3 سنوات؟

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمرة نحو تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين؛ بدأت وحدات المرور على مستوى الجمهورية، اليوم، تطبيق حزمة تيسيرات حكومية غير مسبوقة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن أصحاب المركبات، وتتضمن هذه القرارات تخفيضات مباشرة على رسوم تراخيص تسيير السيارات بقيمة تتراوح بين 400 و600 جنيه، إضافة إلى خفض رسوم استخراج رخص القيادة الشخصية بنحو 500 جنيه.

وتأتي هذه الخطوة؛ في إطار خطة الدولة لتحسين الخدمات المرورية، وتيسير الإجراءات الإدارية، ودعم المواطنين بخدمات أكثر مرونة وكفاءة.

انخفاض رسوم تراخيص السيارات

ـ تراخيص السيارات: تخفيض يتراوح بين 400 و600 جنيه حسب نوع المركبة.

ـ رخص القيادة: انخفاض بقيمة تصل إلى 500 جنيه لرخص القيادة الشخصية وتجديدها.

ـ الدراجات النارية: انخفاض ترخيص الدراجة الخفيفة إلى 500 جنيه بدلاً من 700، والدراجة الآلية إلى 500 جنيه بدلاً من 750 جنيها.

متوسط تكلفة الترخيص

يمكن الاستناد إلى بيانات السيارات "الملاكي" الأكثر ترخيصا خلال يونيو 2026 للوصول إلى متوسط تقريبي، وتشمل القائمة (نيسان صني، شيفروليه أوبترا، سوايست S05، هيونداي إلنترا AD، إم جي ZS).

وباحتساب إجمالي البنود التي يتحملها مالك السيارة عند التجديد؛ يمكن تقدير تكلفة ترخيص السيارات ذات السعات المتوسطة في نطاق يتراوح بين 1300 و2000 جنيه سنويا، بحسب مدة الترخيص والخدمات والبنود التي تنطبق على كل حالة.

وبالنسبة للسيارات الخمس المذكورة، فإن متوسط تكلفة ترخيصها يبلغ نحو "1700 جنيه سنويا"؛ علمًا بأن هذه القيمة لا يعتد بها رسما رسميا موحدا، إذ تختلف القيمة النهائية التي يسددها كل مالك وفقا للسيارة والإجراءات المطلوبة ومدة الترخيص.

وبحسب البيانات المتاحة، قد تتراوح التكلفة الإجمالية لتجديد رخصة السيارة لمدة 3 سنوات بين 4 آلاف و6 آلاف جنيه أو أكثر، وفقًا لفئة السيارة وسعة محركها، وذلك دون احتساب قيمة المخالفات.

تعديلات المرور

أصدرت وزارة الداخلية المصرية القرار رقم 1702 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور، والذي بدأ تشغيله التجريبي في الأول من أكتوبر 2026 بجميع وحدات المرور على مستوى الجمهورية، وهو القرار الذي يهدف إلى تيسير الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.

الإجراءات الجديدة

ـ تقرر تطبيق نظام الشباك الواحد لإنهاء كل إجراءات إصدار وتجديد تراخيص التسيير والقيادة بأنواعها؛ لتوفير الوقت والجهد، كما يتم دفع قيمة الخدمة المعلنة عبر لوحات إرشادية واضحة من خلال نظام التحصيل الإلكتروني داخل الوحدات.

ـ وألزم القرار الجديد، وحدات المرور، بـ عدم تحصيل أي مبالغ مالية أخرى في أثناء إنهاء إجراءات الترخيص تحت أي مسمى، والاستثناء الوحيد والأصيل للمدفوعات الإضافية، هو “قيمة المخالفات المرورية المستحقة” الصادرة من نيابة المرور.

ـ وتم إلغاء إلزام المواطن بتقديم معدات السلامة والطوارئ «مثل طفاية الحريق، حقيبة الإسعافات، والمثلث العاكس للضوء» داخل وحدة المرور عند الإصدار أو التجديد، وهذا الإجراء لتسهيل الترخيص فقط، مع استمرار اشتراط توافر هذه المعدات وصلاحيتها الفنية داخل السيارة أثناء السير على الطرق لسلامتك.

شروط استخراج رخصة القيادة

وفقًا للإدارة العامة للمرور، يشترط لمنح رخصة قيادة أن تتوافر الشروط الآتية: ​

- ألا يقل سن المتقدم عن 18 سنة ميلادية.

- أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام مرحلة دراسية أو شهادة محو الأمية الصادرة من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.

- اجتياز اختبار فني في القيادة وفي قواعد المرور وآدابه.

- الخضوع لفحص طبي شامل في القومسيون الطبي أو أحد المراكز المُعتمدة من وزارة الداخلية يشمل:

- سلامة الجسم والسمع، ودرجة الإبصار.

- الخلو من الأمراض العقلية.

- الخلو من الأمراض الصدرية النوعية.

- عدم الإصابة بأمراض الصرع أو الجزام.

- تقديم شهادة تثبت عدم تعاطي المواد المخدرة صادرة من القومسيون الطبي أو المراكز الطبية التي تعتمدها وزارة الداخلية.

المستندات المطلوبة لاستخراج رخصة القيادة

وحدّدت الإدارة العامة للمرور المستندات المطلوبة لاستخراج رخصة القيادة لأول مرة، كالتالي:

ـ نموذج طلب الحصول على رخصة قيادة وتقديمه إلى القسم المختص.

ـ اثبات شخصية طالب استخراج الرخصة ومحل الإقامة وعمره.

ـ اللياقة الطبية لرخصة قيادة «خاصة - جرار زراعي - دراجة نارية خاصة».

ـ اللياقة الطبية لرخصة قيادة «ثالثة - ثانية - أولى - مترو أو ترام».

ـ شهادة المؤهل الدراسي الخاصة بالراغب في استخراج الرخصة.

ـ نجاح الطالب في الاختبار الفني أو الإعفاء من الاختبار الفني.

ـ رسم إصدار الرخص المؤمنة.

ـ سداد الرسوم المقررة لاستخراج الرخصة.

ـ شهادة الوفاء بالغرامات المحكوم بها لمخالفة القانون «في حالة التجديد».