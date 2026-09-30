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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بعد توجيهات الرئيس.. أسعار تراخيص السيارات والقيادة الجديدة

أسعار تراخيص السيارات
أسعار تراخيص السيارات
رشا عوني

بعد توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، قررت وزارة الداخلية، من غد 1 أكتوبر، تنفيذ عدد من الإجراءات الجديدة لتيسير استخراج وتجديد تراخيص السيارات والقيادة، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

أسعار تراخيص السيارات 2026

 

1- رخصة القيادة وتجديدها 500 جنيه.

2- رخصة السيارة وتجديدها من 400 إلى 600 جنيه.

3- ترخيص دراجة آلية خفيفة 500 جنيه بدلًا من 700 جنيه.

4- تراخيص سير دراجة نارية خفيفة 500 جنيه بدلًا من 750.

تأتي هذه الخطوات ضمن سلسلة من الإجراءات التنفيذية التي تتخذها وزارة الداخلية لتعزيز مستوى الخدمات المقدمة بقطاع المرور، والتيسير على المواطنين في استخراج الأوراق الرسمية وتخفيف الأعباء المالية المباشرة عنهم.

كم تكلفة ترخيص السيارات الجديدة 2023؟ | قناة صدى البلد

نظام الشباك الواحد

 

كما تشمل الإجراءات الجديدة تطبيق نظام الشباك الواحد في إصدار وتجديد تراخيص التسيير والقيادة بأنواعها، على أن يسدد المواطن قيمة الخدمة المعلنة وفقًا لنوع الرخصة، داخل وحدات المرور، من خلال نظام التحصيل الإلكتروني.

وأكدت الوزارة عدم تحصيل أي مبالغ مالية أخرى من المواطن خلال إنهاء إجراءات الترخيص تحت أي مسمى، باستثناء المخالفات المرورية التي تصدر من نيابة المرور.

معدات السلامة والطواريء

كما تقرر إلغاء شرط تقديم معدات السلامة والطوارئ، وتشمل طفاية الحريق وحقيبة الإسعافات والمثلث العاكس للضوء، عند إصدار أو تجديد التراخيص.

التطبيق من أول أكتوبر

ومن المقرر بدء التشغيل التجريبي للإجراءات الجديدة اعتبارًا من الخميس الموافق الأول من أكتوبر، بجميع وحدات المرور على مستوى الجمهورية.

وأوضحت الوزارة أن تطبيق هذه الإجراءات من شأنه المساهمة في خفض قيمة رسوم إصدار وتجديد التراخيص.

 السيسي يوجه بترشيد تراخيص السيارات

وجاءت الإجراءات الجديدة بعد اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ومجلسي الوزراء والمحافظين وعدد من كبار المسؤولين وقادة القوات المسلحة والشرطة، بمقر القيادة الاستراتيجية في العاصمة الجديدة.

وخلال الاجتماع، شدد الرئيس السيسي على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق مصلحة المواطنين ورفع مستوى الخدمات المقدمة إليهم، ووجّه وزارة الداخلية بترشيد تكاليف تراخيص السيارات، مع التأكيد مجددًا على حسن معاملة المواطنين أثناء حصولهم على الخدمات.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول استعراض ما تحقق خلال السنوات العشر الماضية في عدد من قطاعات الخدمات، إلى جانب مناقشة التحديات التي تواجه هذه القطاعات وسبل التعامل معها.

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