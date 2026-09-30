ميناء دمياط يستقبل وفد «هاباج لويد» لبحث تعزيز التعاون بين الجانبين

استقبل اللواء بحري طارق عدلي عبدالله رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط وفدًا من الخط الملاحي العالمي «هاباج لويد» ضم ألبير تافوكو المدير العام الإقليمي بشركة هاباج لويد لدول مصر وتركيا واليونان، و عمرو إسماعيل مدير إدارة التشغيل لدى هاباج لويد مصر .وذلك في إطار حرص الجانبين على مواصلة التنسيق والتعاون المشترك، وبحث سبل تعزيز حركة الخط الملاحي بالميناء ضمن خططه لزيادة حجم أعماله في السوق المصرية.

جاء ذلك بحضور اللواء بحري دكتور أحمد حمدي عبدالعزيز نائب رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، اللواء بحرى رفعت المارديني رئيس الإدارة المركزية للحركة والمناطق.

هذا وتناول اللقاء عددًا من الموضوعات المتعلقة بالتعاون المشترك وسبل تعزيز التنسيق بين الهيئة والخط الملاحي، بما يدعم تقديم وتيسير كافة متطلبات الخدمات الملاحية التى يطلقها الخط الملاحي عبر ميناء دمياط.

وأكد وفد «هاباج لويد» أهمية ميناء دمياط باعتباره أحد أهم الموانئ الاستراتيجية في المنطقة، في ضوء ما يتمتع به من مقومات تشغيلية وبنية أساسية متطورة، مشيرًا إلى توجه الخط الملاحي نحو زيادة حجم العمل في مصر، وتعزيز حركة السفن والتداول عبر الميناء خلال الفترة المقبلة.

ويُعد الخط الملاحي العالمي «هاباج لويد» أحد أعضاء تحالف تشغيل محطة الحاويات «تحيا مصر 1» بميناء دمياط، بما يعكس أهمية الميناء في منظومة خدمات الحاويات والنقل البحري، ودوره المتنامي في دعم حركة التجارة الدولية.

من جانبه أكد اللواء بحرى طارق عدلي عبدالله حرص الهيئة على استمرار التواصل والتنسيق المباشر مع الخطوط الملاحية العاملة بالميناء، وتوفير كافة أوجه الدعم اللازمة بما يسهم في تيسير العمليات الملاحية والتشغيلية، ويدعم خطط زيادة حجم التداول وتعزيز تنافسية الميناء، بالتوازي مع ما يشهده من أعمال تطوير ورفع لكفاءة البنية الأساسية والتشغيلية.