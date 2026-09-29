23 سفينة و57 ألف طن بضائع.. حركة الملاحة بميناء دمياط خلال 24 ساعة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 9 سفن .. بينما غادر 5 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 23 سفينة .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 14364 طن تشمل : 9489 طن يوريا و 4875 طن كلينكر .

حركه الوارد



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 47619 طن تشمل : 900 طن ذرة و 17000 طن فول صويا و 355 طن عدس و 5000 طن خردة و 11914 طن حديد و 2850 طن كسب و 9600 طن بضائع متنوعة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 352 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 821 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 376 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال في مخازن القطاع الخاص 4737 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 5764 حركة .