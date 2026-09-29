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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجيش الإيراني يعلن مكافأة 10 مليارات تومان للنساء مقابل أسر جنود أمريكيين

الجيش الإيراني
الجيش الإيراني
أمنية رشاد الجلوي

أعلن قائد الجيش الإيراني، وفق ما أوردته شبكة «إيران إنترناشيونال»، عن مكافأة مالية قدرها 5 مليارات تومان لمن يقتل أو يأسر عسكريًا أمريكيًا ويسلمه إلى القوات الإيرانية، على أن تتضاعف المكافأة إلى 10 مليارات تومان إذا نفذت العملية امرأة إيرانية.

ونقلت «إيران إنترناشيونال» عن قائد الجيش الإيراني قوله إن القرار الجديد يحدد مكافأة تعادل نحو 30 ألف دولار لعضو القوات المسلحة الذي يقتل أو يأسر عسكريًا أمريكيًا، بينما تحصل النساء على ضعف هذا المبلغ في حال تنفيذ العملية.

وأشارت الشبكة إلى أن الإعلان حظي بتغطية واسعة في الصحف الإيرانية المتشددة، التي أبرزت المكافأة باعتبارها حافزًا لمواجهة القوات الأمريكية في حال دخولها الأراضي الإيرانية.

وبحسب تقارير نقلت تفاصيل الإعلان، فإن المكافأة مرتبطة بحالة دخول قوات أمريكية إلى الأراضي الإيرانية، في حين لا توجد قوات برية أمريكية معروفة منتشرة داخل إيران.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار التوتر العسكري بين طهران وواشنطن، فيما تؤكد المصادر التي نقلت الإعلان أنه يعكس توجهًا إيرانيًا لتشجيع مواجهة أي قوات أمريكية قد تدخل الأراضي الإيرانية.

الجيش الايراني أسر جنود أمريكيين واشنطن إيران شبكة «إيران إنترناشيونال»

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