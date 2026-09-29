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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الداخلية السورية تعلن إحباط مخطط تخريبي لخلية مرتبطة بحزب الله في درعا

الداخلية السورية تعلن إحباط مخطط تخريبي لخلية مرتبطة بحزب الله في درعا
الداخلية السورية تعلن إحباط مخطط تخريبي لخلية مرتبطة بحزب الله في درعا
القسم الخارجي

أعلنت وزارة الداخلية السورية، الثلاثاء، إحباط مخطط تخريبي في منطقة حوض اليرموك بريف محافظة درعا الغربي، واتهمت خلية تابعة لـ«حزب الله» اللبناني بالوقوف وراء المخطط، في أحدث إعلان أمني من السلطات السورية بشأن أنشطة تنسبها إلى الحزب داخل الأراضي السورية.

وقالت الوزارة إن الأجهزة الأمنية تمكنت من إحباط المخطط قبل تنفيذه، ضمن عملية استباقية استهدفت الخلية في حوض اليرموك، فيما لم تورد، في المعلومات المتاحة، تفاصيل كاملة بشأن طبيعة الأهداف التي كانت الخلية تعتزم استهدافها أو عدد الأشخاص الذين جرى توقيفهم.

ويأتي الإعلان في سياق سلسلة عمليات أمنية أعلنت عنها وزارة الداخلية السورية خلال الأشهر الماضية، وقالت خلالها إنها تمكنت من تفكيك خلايا مرتبطة بـ«حزب الله» وضبط أسلحة ومعدات كانت معدة لتنفيذ هجمات داخل سوريا. وكانت الوزارة قد أعلنت في أبريل 2026 إحباط مخطط قالت إن خلية تابعة للحزب كانت تستعد لتنفيذه انطلاقًا من محافظة القنيطرة، مشيرة إلى توقيف اثنين من أفراد الخلية وضبط صواريخ ومعدات إطلاق.

وفي مايو الماضي، أعلنت الداخلية السورية أيضًا تفكيك خلية قالت إنها تابعة لـ«حزب الله»، واتهمتها بالتخطيط لعمليات اغتيال تستهدف شخصيات حكومية، مؤكدة ضبط أسلحة وعبوات ناسفة وقاذفات «آر بي جي» وذخائر ومعدات للرصد.

وفي المقابل، نفى «حزب الله» في مناسبات سابقة الاتهامات السورية بوجود خلايا تابعة له داخل الأراضي السورية، مؤكدًا أن لا نشاط له في سوريا، ووصف الاتهامات بأنها غير صحيحة.

وتحظى منطقة حوض اليرموك بأهمية أمنية وجغرافية بسبب موقعها في ريف درعا الغربي والقرب من الحدود السورية مع الأردن وهضبة الجولان، فيما تشهد مناطق الجنوب السوري تحركات عسكرية وأمنية متكررة، إلى جانب عمليات توغل إسرائيلية في أجزاء من درعا والقنيطرة.

وزارة الداخلية السورية إحباط مخطط تخريبي محافظة درعا حزب الله لبنان الأراضي السورية

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