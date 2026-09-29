قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى يكشف تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع الحكومة وقادة القوات المسلحة والشرطة
الجيش الإيراني يعلن مكافأة 10 مليارات تومان للنساء مقابل أسر جنود أمريكيين
الداخلية السورية تعلن إحباط مخطط تخريبي لخلية مرتبطة بحزب الله في درعا
أحمد موسى: قوة مصر تكمن في تماسك جبهتها الداخلية
الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على 10 أفراد وكيانات لدعمهم مشتريات عسكرية لإيران
حمزة عبد الكريم يحتفل بأول أهدافه مع منتخب مصر بعد خماسية جنوب السودان
صحيفة كتالونية تشيد بحمزة عبد الكريم بعد هدفه الأول مع منتخب مصر
البيت الأبيض يحث الاتحاد الأوروبي على الاستفادة من مخزونات الديزل لخفض الأسعار
بقرار رئيس الوزراء.. إجازة 6 أكتوبر 3 أيام رسميا للموظفين
العراق يستأنف رحلاته الجوية إلى إيران بعد استثناء من العقوبات الأمريكية
الرئيس السيسي يشدد على أهمية حسن استغلال موارد الدولة وترسيخ الثقة في مؤسساتها
الحكومة: الخميس 8 أكتوبر إجازة رسمية بمناسبة عيد القوات المسلحة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

العراق ينفذ حكم الإعدام بحق 10 مدانين بجرائم إرهاب

العراق
العراق
القسم الخارجي

نفذت السلطات العراقية، الثلاثاء، أحكام الإعدام بحق 10 مدانين بجرائم إرهابية، في سجن الحوت بمدينة الناصرية بمحافظة ذي قار جنوبي البلاد، وفق ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية «أ.ف.ب»، نقلًا عن مصدرين أمني وصحي.

وقال مصدر صحي إن دائرة الطب العدلي في محافظة ذي قار تسلمت جثامين 10 عراقيين، بعدما أُعدموا شنقًا في سجن الحوت إثر إدانتهم بجرائم إرهابية، فيما أكد مصدر أمني تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم. 

وأوضح المصدران أن الأحكام نُفذت بموجب المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب العراقي.

ويعد سجن الحوت في الناصرية أحد أبرز السجون العراقية التي تضم مدانين أو متهمين في قضايا مرتبطة بالإرهاب، ولا سيما عناصر تنظيم «داعش»، الذي خاضت القوات العراقية معارك واسعة ضده قبل إعلان هزيمته عسكريًا في البلاد عام 2017.

وتواصل السلطات العراقية تنفيذ أحكام الإعدام بحق مدانين في قضايا إرهابية، في وقت تشير فيه تقارير حقوقية إلى وجود آلاف المحكوم عليهم بالإعدام في البلاد، بينهم أشخاص أدينوا بموجب قانون مكافحة الإرهاب. 

وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» قد قالت في فبراير 2026 إن العراق يعتمد بصورة واسعة على عقوبة الإعدام، خصوصًا في قضايا مكافحة الإرهاب، وقدرت عدد المحكوم عليهم بالإعدام بنحو 8 آلاف سجين.

وتثير أحكام الإعدام في قضايا الإرهاب جدلًا حقوقيًا متكررًا، إذ انتقدت منظمات حقوقية في مناسبات سابقة إجراءات المحاكمات، ودعت إلى ضمان المحاكمات العادلة وعدم الاعتماد على اعترافات يُدعى أنها انتُزعت تحت التعذيب.

وتأتي الإعدامات الأخيرة في ظل استمرار تعامل السلطات العراقية مع ملف المحكوم عليهم في قضايا الإرهاب، ولا سيما المرتبطين بتنظيم «داعش»، وسط نقاش داخلي بشأن تنفيذ أحكام الإعدام المتراكمة وسبل معالجة ملف السجناء المدانين بجرائم إرهابية.

السلطات العراقية أحكام الإعدام مدينة الناصرية سجن الحوت محافظة ذي قار جرائم إرهابية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي

الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين خلال الشهر المقبل بعد توجيهات الرئيس

منتخب مصر

بالتردد.. قناة مجانية تنقل مباراة جنوب السودان ضد مصر

سيارات الاطفاء امام موقع الحريق

الأب كان واقف يلطم.. تفاصيل مأساوية في مصرع أم وأبنائها الثلاثة بحريق في فيصل

طريق إحدى المدارس

أولياء أمور يستغيثون بسبب طريق مدرسة محاط بمواد البناء: مستنيين مصيبة عشان نفوق

وزير التربية والتعليم

هل يتم تخفيف منهج رياضيات 3 ابتدائي بعد كثرة الشكاوى؟|توضيح عاجل

أدوية

غش تجاري وسحب منتجات.. هيئة الدواء تشن حرباً علي المستحضرات المغشوشة| أسماء

وزارة المالية

المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر| تفاصيل

جانب من التغطية

نائب رئيس المصلحة: خصم 25% على الضريبة العقارية قبل 30 سبتمبر

ترشيحاتنا

رشوة

رشوة مصلحة الضرائب.. تأييد حكم السجن على رئيس مأمورية ضرائب الشركات المساهمة وآخرين 3 سنوات

محكمة

تأييد الحكم بالسجن 3 سنوات على متهم في قضية رشوة وزارة البيئة

حبس

حبس المتهمين بالاعتداء على نجل مؤذن أثناء ذهابه لفتح المسجد فجرا

بالصور

بأقل من 700 ألف جنيه.. 5 سيارات "زيرو" في مصر

سيارات
سيارات
سيارات

مع تغير الفصول.. أطعمة ومشروبات ترفع مناعتك ضد نزلات البرد

اطعمة و مشروبات ترفع المناعة
اطعمة و مشروبات ترفع المناعة
اطعمة و مشروبات ترفع المناعة

بإطلالة ملفتة.. مى عمر تثير الجدل في أحدث ظهور

مى عمر تثير الجدل بإطلالة ملفتة
مى عمر تثير الجدل بإطلالة ملفتة
مى عمر تثير الجدل بإطلالة ملفتة

الكحة مع تغير الجو.. متى تكون بسبب الحساسية ومتى تحتاج لطبيب؟

الكحة
الكحة
الكحة

فيديو

جانب من الواقعة

صبي يحمل جوالًا ويضع علامات بالطباشير على أبواب الشقق.. فيديو يثير القلق بسوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين هاجس الخطر وصراع الهيمنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: عبد الناصر.. الفكرة لا تموت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 4.. نحو إعداد طالب منضبط ومتفوق

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: على عتبات الفجر البِكر.. حكاية روح واجهت طوفان القلق بكلمتين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فكر قبل ما تصدق.. صناعة الوعي داخل مدرجات الجامعة

المزيد