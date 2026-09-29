العراق ينفذ حكم الإعدام بحق 10 مدانين بجرائم إرهاب

نفذت السلطات العراقية، الثلاثاء، أحكام الإعدام بحق 10 مدانين بجرائم إرهابية، في سجن الحوت بمدينة الناصرية بمحافظة ذي قار جنوبي البلاد، وفق ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية «أ.ف.ب»، نقلًا عن مصدرين أمني وصحي.

وقال مصدر صحي إن دائرة الطب العدلي في محافظة ذي قار تسلمت جثامين 10 عراقيين، بعدما أُعدموا شنقًا في سجن الحوت إثر إدانتهم بجرائم إرهابية، فيما أكد مصدر أمني تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم.

وأوضح المصدران أن الأحكام نُفذت بموجب المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب العراقي.

ويعد سجن الحوت في الناصرية أحد أبرز السجون العراقية التي تضم مدانين أو متهمين في قضايا مرتبطة بالإرهاب، ولا سيما عناصر تنظيم «داعش»، الذي خاضت القوات العراقية معارك واسعة ضده قبل إعلان هزيمته عسكريًا في البلاد عام 2017.

وتواصل السلطات العراقية تنفيذ أحكام الإعدام بحق مدانين في قضايا إرهابية، في وقت تشير فيه تقارير حقوقية إلى وجود آلاف المحكوم عليهم بالإعدام في البلاد، بينهم أشخاص أدينوا بموجب قانون مكافحة الإرهاب.

وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» قد قالت في فبراير 2026 إن العراق يعتمد بصورة واسعة على عقوبة الإعدام، خصوصًا في قضايا مكافحة الإرهاب، وقدرت عدد المحكوم عليهم بالإعدام بنحو 8 آلاف سجين.

وتثير أحكام الإعدام في قضايا الإرهاب جدلًا حقوقيًا متكررًا، إذ انتقدت منظمات حقوقية في مناسبات سابقة إجراءات المحاكمات، ودعت إلى ضمان المحاكمات العادلة وعدم الاعتماد على اعترافات يُدعى أنها انتُزعت تحت التعذيب.

وتأتي الإعدامات الأخيرة في ظل استمرار تعامل السلطات العراقية مع ملف المحكوم عليهم في قضايا الإرهاب، ولا سيما المرتبطين بتنظيم «داعش»، وسط نقاش داخلي بشأن تنفيذ أحكام الإعدام المتراكمة وسبل معالجة ملف السجناء المدانين بجرائم إرهابية.