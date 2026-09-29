هل تلاحظين أن البصل الذي اشتريته منذ فترة قصيرة بدأ يطلع عروقًا خضراء أو جذورًا، أو أصبح طريًا من الداخل؟ طريقة التخزين لها دور كبير في الحفاظ على البصل لفترة أطول، فالرطوبة والحرارة وقلة التهوية يمكن أن تسرّع الإنبات والتلف.

البصل بيطلع عروق بسرعة؟ 5 أخطاء تسرّع تلفه في المطبخ

وتوصي مصادر متخصصة بتخزين البصل الجاف في مكان بارد وجاف وجيد التهوية، مع تجنب الرطوبة الزائدة والحرارة المرتفعة.

1. تخزين البصل في مكان دافئ

من أكثر الأخطاء التي تسرّع ظهور العروق ترك البصل في مكان دافئ لفترات طويلة، خصوصًا بجوار الفرن أو البوتاجاز.

وتوضح بيانات وزارة الزراعة الأمريكية أن ارتفاع درجة الحرارة يمكن أن يحفز إنبات البصل، بينما تساعد درجات الحرارة المنخفضة المناسبة على إبطاء هذه العملية.

لذلك يفضل اختيار مكان بعيد عن مصادر الحرارة وأشعة الشمس المباشرة.

2. وضع البصل في مكان رطب

البصل بيطلع عروق بسرعة؟ 5 أخطاء تسرّع تلفه في المطبخ

الرطوبة الزائدة من أعداء البصل الجاف، لأنها لا ترتبط فقط بظهور الجذور، وإنما يمكن أن تساهم أيضًا في زيادة فرص التعفن.

وتشير بيانات التخزين الزراعي إلى أن ارتفاع الرطوبة يحفز نمو الجذور، بينما يؤدي اجتماع الحرارة والرطوبة المرتفعتين إلى زيادة التلف والتعفن.

لذلك لا تضعي البصل في مكان رطب أو بجوار الحوض، واحرصي على أن يكون جافًا قبل تخزينه.

3. حبسه في كيس بلاستيك مغلق

وضع البصل الجاف داخل كيس بلاستيك محكم قد يمنع حركة الهواء حوله ويحبس الرطوبة، خاصة إذا كانت حبات البصل نفسها غير جافة تمامًا.

والتهوية الجيدة من العوامل المهمة للحفاظ على البصل أثناء التخزين، وتوضح مصادر الإرشاد الزراعي أن دوران الهواء يساعد على تقليل مشاكل التخزين.

الأفضل وضع البصل في وعاء أو سلة تسمح بمرور الهواء بدلًا من حشره داخل كيس مغلق.

4. تخزين حبات سليمة مع أخرى طرية أو تالفة

البصل بيطلع عروق بسرعة؟ 5 أخطاء تسرّع تلفه في المطبخ

من الأخطاء التي قد تسرّع تلف الكمية كلها ترك البصل الطري أو المصاب بالتعفن وسط الحبات السليمة.

وتوضح إرشادات تخزين البصل أن بعض أمراض ما بعد الحصاد يمكن أن تنتشر من بصلة إلى أخرى أثناء التخزين، لذلك يجب التخلص من الحبات المصابة بمجرد اكتشافها.

لذلك افحصي البصل من وقت لآخر، وأبعدي أي حبة طرية أو متعفنة أو بها علامات تلف واضحة.

5. تخزين البصل بعد تعرضه للرطوبة

إذا ابتل البصل أو تم غسله ثم تخزينه وهو ما زال رطبًا، فهذه طريقة غير مناسبة للتخزين الطويل.

البصل المخصص للتخزين يحتاج إلى أن يكون جافًا جيدًا، وتؤكد إرشادات جامعة مينيسوتا أن تجفيف البصل وتهويته جيدًا من الخطوات الأساسية قبل التخزين، لأن ضعف التجفيف يزيد مشاكل التلف أثناء التخزين.

لذلك لا تخزني البصل وهو مبلل، واتركيه يجف جيدًا قبل وضعه في مكان التخزين.

هل ظهور العروق يعني أن البصل فاسد؟

ظهور البرعم أو العروق يعني أن البصلة بدأت تستأنف النمو، وليس بالضرورة أن تكون فاسدة في اللحظة نفسها. وتتعامل معايير وزارة الزراعة الأمريكية مع الإنبات باعتباره من علامات انخفاض جودة البصل.

إذا كانت البصلة ما زالت متماسكة ولا توجد بها علامات تعفن أو رائحة غير طبيعية، يمكن فحصها جيدًا وإزالة الجزء النابت قبل استخدامها في الطهي. أما إذا أصبحت طرية جدًا أو بها عفن أو رائحة غير طبيعية، فمن الأفضل التخلص منها.

الطريقة الصحيحة لتخزين البصل

للحفاظ على البصل لأطول فترة ممكنة، ضعيه في مكان جاف، بارد نسبيًا وجيد التهوية، بعيدًا عن مصادر الحرارة والرطوبة. ولا تكدسي الحبات بشكل يمنع وصول الهواء إليها.

وتشير الإرشادات الزراعية إلى أن البصل الجاف المخزن بصورة صحيحة يمكن أن يحتفظ بجودته لفترة طويلة، بينما تساعد التهوية والتجفيف الجيد على تقليل مشكلات التعفن والإنبات.